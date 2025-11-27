«Θα τον παρακολουθούμε» - H ατάκα με νόημα του προπονητή της Ρεάλ Τσάμπι Αλόνσο για τον Χρήστο Μουζακίτη και το παρασκήνιο
«Θα τον παρακολουθούμε» - H ατάκα με νόημα του προπονητή της Ρεάλ Τσάμπι Αλόνσο για τον Χρήστο Μουζακίτη και το παρασκήνιο

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ειδική αναφορά στον Χρήστο Μουζακίτη τον οποίο έβλεπε από τον καιρό που ήταν στη Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Χρήστος Μουζακίτης την Δευτέρα (1/12) θα μεταβεί στην  Ιταλία για να παραλάβει το βραβείο «European Golden Boy Web 2025» το οποίο κέρδισε μετά την ηλεκτρονική ψηφοφορία της της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport. 

Ο διεθνής χαφ του Ολυμπιακού που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 του χρόνια πριν ταξιδέψει στην Ιταλία έπαιξε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη και μάλιστα βασικός. 

Αγωνίστηκε 95' και έτρεξε περισσότερα από 12 χιλιόμετρα στο γήπεδο. Είχε να αντιμετωπίσει στη μεσαία γραμμή παίκτες όπως ο Τσουαμενί, ο Καμαβινγκά, ο Γκιουλέρ και τα πήγε περίφημα. 

Ξεκίνησε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία και συνέχισε με παρτενέρ τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Έλληνας μέσος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα σκάουτερ ανά την Ευρώπη ενώ σχολιάστηκε θετικά και από τον Τσάμπι Αλόνσο. 

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον Χρήστο Μουζακίτη και απάντησε: «Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε».



Το ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοιτάζει τον Χρήστο Μουζακίτη είναι κάτι νέο. Ο Τσάμπι Αλόνσο όμως είχε ενημερωθεί για τον παίκτη από τότε που ήταν κόουτς της Μπάγερ Λεβερκούζεν. 

Η σπουδαία ομάδα της Γερμανίας η οποία το 2017 απέκτησε τον Παναγιώτη Ρέτσο από τον Ολυμπιακό είχε βάλει στο... μάτι τον Χρήστο Μουζακίτη και ο Τσάμπι Αλόνσο είχε καλή άποψη. 

Μάλιστα το ρεπορτάζ αναφέρει πως εάν ο Ισπανός τεχνικός έμενε στις «ασπιρίνες» ο Χρήστος Μουζακίτης ίσως φορούσε τη φανέλα της γερμανικής ομάδας. 

Όπως και να έχει ο Χρήστος Μουζακίτης είναι στη λίστα πολλών σπουδαίων ομάδων της Ευρώπης και με παιχνίδια σαν και αυτό με τη Ρεάλ δεν θα αργήσει η μεγάλη πρόταση. 

Πρόσφατα είχε γραφτεί σε Αγγλία και Ισπανία για ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ έχει αναφερθεί και η Πόρτο, η Γιουβέντους, η Άρσεναλ, η Νάπολι και άλλα σπουδαία κλαμπ. 

Βέβαια ο Ολυμπιακός αναμένεται να ζητήσει περισσότερα από τα 40 εκατ. ευρώ του Μπάμπη Κωστούλα (μεταγραφή στη Μπράιτον) για να τον παραχωρήσει αλλά γι' αυτές τις ομάδες δεν είναι «τρελό» το ποσό. 



