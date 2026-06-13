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Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
Το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί – Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του δυστυχήματος
Εργατικό δυστύχημα με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανικό Περιοχή της Σίνδου στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί. Η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος.
Όπως αναφέρει το thestival.gr το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί. Η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος.
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