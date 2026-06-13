Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΠΕ Σίνδος Εργατικό δυστύχημα

Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο

Το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί – Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του δυστυχήματος

Εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο
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Εργατικό δυστύχημα με θύμα μία 56χρονη εργαζόμενη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανικό Περιοχή της Σίνδου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr το δυστύχημα έγινε στις 7:30 το πρωί. Η γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στην επιχείρηση που εργαζόταν.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες αλλά και τα αίτια του δυστυχήματος.
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