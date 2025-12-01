Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Παρέλαβε το βραβείο του Golden Boy Web ο Μουζακίτης: «Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου» - Βίντεο
Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025
Το ταλέντο του Χρήστου Μουζακίτη ξεπέρασε πλέον τα στενά ελληνικά σύνορα, με τον 18χρονο διεθνή μέσο του Ολυμπιακού, να παραλαμβάνει το βράδυ της Δευτέρας (1/12) το λαμπερό βραβείο του «European Golden Boy Web 2025», το οποίο δίνεται στον πιο πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη, βάση της ψηφοφορίας του κοινού.
Ο Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο του στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου του Τορίνο, στη μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση που είχε ετοιμάσει για άλλη μία χρονιά η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport».
Ο διεθνής χαφ ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία της Tuttosport, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, συγκεντρώνοντας 473.000 ψήφους κι άφησε πίσω του κατά πολύ, τον Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, ο οποίος ήταν ο περσινός νικητής της κατηγορίας και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 386.000 ψήφους.
«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την διοργάνωση, συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν. Το αφιερώνω σε όσους είναι εδώ μαζί μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ πολύ όσους με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, που αποτελώ πρότυπο για αυτούς. Θέλω να πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ».
Ακολούθως ρωτήθηκε για το γεγονός ότι έπαιζε από πολύ μικρός και πινγκ-πονγκ, ένα άθλημα στο οποίο είχε πολύ καλές... επιδόσεις κι ο Πολ Πογκμπά κι απάντησε χαμογελώντας. «Δεν το γνώριζα, αλλά αν έμπαινα τώρα στο δίλλημα να επιλέξω δεν ξέρω τι θα επέλεγα ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και πινγκ-πονγκ. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλύτερος στο πινγκ-πονγκ από ότι στο ποδόσφαιρο, αν κατέβαινα σε τουρνουά μπορεί και να το κέρδιζα».
Και πρόσθεσε το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού: «Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρονών στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός. Έχει τη νοοτροπία του πρωταθλητή».
Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτομπήκα στην αίθουσα και έβλεπα στις οθόνες τους προηγούμενους νικητές, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Κάθε ένας από τους προηγούμενους νικητές έχει κάτι ξεχωριστό, δεν μπορώ να επιλέξω έναν».
Golden Boy Web – Η Χρυσή Βίβλος
2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)
2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)
2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)
2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ)
2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)
2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ-Γιουβέντους)
2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)
2025: Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός)
Σάρωσε ο Ντουέ
Στα χέρια του 20χρονου Γαλλο-ιβοριανού σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ντεζιρέ Ντουέ, κατέληξε ο τίτλος του Golden Boy 2025, με τον νεαρό άσο να γίνεται ο πρώτος Γάλλος μετά τον Κιλιάν Μπαπέ (και το 2017), που κατακτά τη συγκεκριμένη ατομική διάκριση.
Ο Ντουέ συγκέντρωσε 450 βαθμούς από το μέγιστο των 500 και πλέον παίρνει τη σκυτάλη από τους Λαμίν Γιαμάλ και Τζουντ Μπέλινγχαμ, τους δύο τελευταίους μεγάλους νικητές, όντας ο 23ος Golden Boy στην Ιστορία του θεσμού που έχει καθιερώσει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.
Ο ίδιος σήκωσε το τρόπαιο στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στη μεγαλοπρεπέστατη εκδήλωση που είχε ετοιμάσει για άλλη μία χρονιά η Tuttosport, δείχνοντας πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. «Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το βραβείο. Αν πάω να δω τη λίστα, διαβάζω μέσα ονόματα όπως ο Μπαπέ, ο Μέσι, παίκτες φαινόμενα που έχουν φωτίσει αυτή τη σκηνή.
Η Παρί είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό να πούμε ότι είμαστε από τις ισχυρότερες ομάδες όλων των εποχών.
Το Champions League; Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν η ομορφότερη νύχτα της καριέρας μου. Θα μείνει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου, όπως και σε όλους τους Παριζιάνους φιλάθλους».
Golden Boy – Η Χρυσή Βίβλος
Όλοι οι νικητές του κορυφαίου βραβείου που θεσπίστηκε το 2003:
2003 – Ρ. Φαν ντερ Φάαρτ
2004 – Γ. Ρούνεϊ
2005 – Λ. Μέσι
2006 – Σ. Φάμπρεγας
2007 – Σ. Αγουέρο
2008 – Άντερσον
2009 – Α. Πάτο
2010 – Μ. Μπαλοτέλι
2011 – Μ. Γκέτσε
2012 – Ίσκο
2013 – Π. Πογκμπά
2014 – Ρ. Στέρλινγκ
2015 – Α. Μαρσιάλ
2016 – Ρενάτο Σάντσες
2017 – Κ. Μπαπέ
2018 – Μ. Ντε Λιχτ
2019 – Ζοάο Φέλιξ
2020 – Ε. Χάαλαντ
2021 – Πέδρι
2022 – Γκάβι
2023 – Τζ. Μπέλινγχαμ
2024 – Λ. Γιαμάλ
2025 – Ντ. Ντουέ
Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί κέρδισε το βραβείο Golden Boy Best President 2025, που διοργανώνει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport.
«Είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους και πιο καινοτόμοι. Θέλουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να τους αγοράσουμε. Σούπερ σταρ; Όχι, καλύτερα ομάδα και πολλούς νεαρούς παίκτες».
Στον Λίλιαμ Τουράμ το Golden Boy καριέρας
O Γάλλος πρωταθλητής Ευρώπης και κόσμου, Λίλιαμ Τουράμ, είναι ο νικητής Golden Boy καριέρας για τα συνολικά του επιτεύγματά εντός και εκτός γηπέδου.
Ένας εξαιρετικός αμυντικός, που έχοντας σταματήσει το ποδόσφαιρο, επιτίθεται στον ρατσισμό χρησιμοποιώντας διαφορετικά, λιγότερο διαδεδομένα μονοπάτια, συχνά αντιστρέφοντας το πρόβλημα.
Το βιβλίο «Λευκή Σκέψη: Εκπαίδευση για την Ποικιλομορφία» εκδόθηκε πέρυσι. Σε αυτό, ο Τουράμ ανασυνθέτει τον ρατσισμό ως μια κοινωνική διαδικασία που δεν υπάρχει στη φύση και, ως εκ τούτου, απουσιάζει εντελώς από τη δυναμική των παιδιών, αλλά προκύπτει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν το χρώμα του δέρματος αρχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, αφού ήταν ασήμαντο στην παιδική ηλικία.
Άρχισε να καταπολεμά τον ρατσισμό σε όλες τις μορφές του από τότε που ήταν ποδοσφαιριστής. Στο τέλος της καριέρας του, αφιερώθηκε ακλόνητα στην κοινωνία, μέσω ενός ιδρύματος, του Fondation Lilian Thuram, του οποίου το σύνθημα είναι «Εκπαίδευση κατά του Ρατσισμού». Μέσω αυτού, χρηματοδοτεί έργα και μελέτες για τον ρατσισμό, εκδίδει βιβλία και φυλλάδια, έχει αναπτύξει ένα «μανιφέστο για την ισότητα» και συνεργάζεται με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Πατέρας του επιθετικού της Ίντερ και του μέσου της Γιουβέντους, Μάρκους και Κεφρέν.
«Είναι καλοί, αλλά πρέπει να μεγαλώσουν και να κρατήσουν τα πόδια τους στη γη», είπε πριν από λίγο καιρό σε μια τηλεοπτική εκπομπή, πριν καν οι δυο τους βρεθούν στην Ιταλία.
