Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Σαββάτου με την διοίκηση της Παρτίζαν, από εβδομάδα οι εξελίξεις
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό - Προσωρινά στη θέση του ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς
Ούτε το Σάββατο υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη στο σήριαλ της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν.
Οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν την Παρασκευή και έδωσαν νέο ραντεβού το πρωί (11:00) του Σαββάτου για να μιλήσουν για το ενδεχόμενο ανάκλησης της παραίτησης του Ζοτς.
Ούτε το Σάββατο όμως βγήκε... λευκός καπνός γιατί απλά το ραντεβού αναβλήθηκε. Τα ΜΜΕ της Σερβίας αναφέρουν πως ο λόγος είναι η απουσία αρκετών μελών του ΔΣ της Παρτίζαν στο εξωτερικό.
Τα μέλη αυτά ζήτησαν να είναι στο ραντεβού και έτσι όπως όλα δείχνουν θα οριστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Θυμίζουμε σερβικό μέσο αποκάλυψε ότι ο Ζοτς ζήτησε ακόμα και την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς κάτι που δεν έχει διαψευστεί.
Η ομάδα πάντως ξεκινάει προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπάγερν Μονάχου με τον Αλεξάνταρ Ματόβιτς να εκτελεί χρέη προπονητή.
