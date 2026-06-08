Το φυτοπλαγκτόν και τα ασφυκτικά φαινόμενα στο Θερμαϊκό: Χταποδάκια πεθαίνουν λόγω έλλειψης οξυγόνου

Η αυξημένη θερμοκρασία «τρέφει» ακόμα περισσότερο το φαινόμενο προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη





Ένα τέτοιο φαινόμενο όπως βλέπετε και στο βίντεο που παρουσιάζει το Σπύρος Τσιάρας, όπου δυο μικρά χταποδάκια, προφανώς όπως ανέφερε, πέθαναν λόγω έλλειψης οξυγόνου.

















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Ο ρόλος των αυξημένων θερμοκρασιών Η αυξημένη θερμοκρασία όπως είπε στο protothema.gr o ομότιμος καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο Θερμαϊκό κόλπο, κ. Κωνσταντίνος Φυτιάνος, «τρέφει» ακόμα περισσότερο το φαινόμενο προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη.



«Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη όπως είναι το φυτοπλαγκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο τα προϊόντα αποσύνθεσης, οξύδωσης, είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίσταται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δύσοσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθειο κ.α.» είπε ο κ. Φυτιάνος προσθέτοντας ότι «το φαινόμενο επιδεινώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας».



«Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα. Δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου κι έχουμε αναερόβιες διεργασίες» είπε προσθέτοντας ότι «πολλές φορές στο Θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου».



Το φαινόμενο της αποσύνθεσης του πλαγκτόν που σημειώνεται στον Θερμαϊκό κόλπο προκαλεί έλλειψη οξυγόνου και θανάτους σε θαλάσσια είδη.Ένα τέτοιο φαινόμενο όπως βλέπετε και στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr απαθανάτισε εντός του Θερμαϊκού ο μυδοκαλλιεργητής, όπου, προφανώς όπως ανέφερε, πέθαναν λόγω έλλειψης οξυγόνου.«Έχει πλαγκτόν όχι μόνο εδώ αλλά είναι γενικό το φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα δεν ψαρεύει κανείς. Έχει πλαγκτόν όλο το Αιγαίο, όλο το Ιόνιο» είπε ο κ. Τσιάρας χαρακτηρίζοντας δύσκολη την όλη κατάσταση.Η εικόνα με μια παχιά καφέ γλίτσα που επιπλέει και είναι ορατή στο Θερμαϊκό θεωρείται ένα φυσικό φαινόμενο κι όχι ρύπος ωστόσο όπως είπε ο κ. Τσιάρας «προκαλεί περιστασιακά ανοξικά φαινόμενα και μεγάλη ζημιά».«Προς το παρόν στις μυδοκαλλιέργειες δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, τα μύδια αντέχουν, αλλά αν συνεχιστεί το φαινόμενο θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στις μυδοκαλλιέργειες» τόνισε ο κ. Τσιάρας.Η αυξημένη θερμοκρασία όπως είπε στο protothema.gr o ομότιμος καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ που έχει πραγματοποιήσει χρόνιες έρευνες στο Θερμαϊκό κόλπο, κ. Κωνσταντίνος Φυτιάνος, «τρέφει» ακόμα περισσότερο το φαινόμενο προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου με ότι αυτό συνεπάγεται για τα θαλάσσια είδη.«Όταν αποσυντίθεται μια οργανική ύλη όπως είναι το φυτοπλαγκτόν, όταν υπάρχει αρκετό οξυγόνο τα προϊόντα αποσύνθεσης, οξύδωσης, είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Όταν δεν φτάνει το οξυγόνο οι αερόβιοι οργανισμοί αντικαθίσταται από τους αναερόβιους και βγαίνουν δύσοσμα αέρια με καπτάνες, υδρόθειο κ.α.» είπε ο κ. Φυτιάνος προσθέτοντας ότι «το φαινόμενο επιδεινώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας».«Όταν έχουμε και άπνοια, δηλαδή δεν έχουμε δυνατότητα ανανέωσης της υδάτινης μάζας με τα κύματα και με τους ανέμους τότε έχουμε αυτά τα ασφυκτικά φαινόμενα. Δηλαδή υπερβολική κατανάλωση οξυγόνου κι έχουμε αναερόβιες διεργασίες» είπε προσθέτοντας ότι «πολλές φορές στο Θερμαϊκό έχουμε δει και θανάτους ψαριών λόγω αυτού του ασφυκτικού φαινομένου».

Το ζωοπλαγκτόν που τρέφεται από το φυτοπλαγκτόν Από την πλευρά του ο ομότιμος καθηγητής Βιολογίας του ΑΠΘ, Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου ανέφερε στο protothema.gr ότι είναι η περίοδος του φυτοπλαγκτόν.



«Δηλαδή έχουμε μια περίοδο που είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες και αυξημένα τα θρεπτικά συστατικά στην στήλη του νερού. Τα μονοκύτταρα φύκη τα οποία ζουν στην στήλη του νερού και λέγονται φυτοπλαγκτόν, είτε είναι mikro είτε είναι makro, βρίσκει τροφή και μεγαλώνει. Επίσης πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ γρήγορα, επομένως έχουμε μια αύξηση του φυτοπλαγκτού. Αυτή η αύξηση όμως όταν συνοδεύεται με μια ευνοϊκή για το ζωοπλαγκτόν περίοδο, τότε το ζωοπλαγκτόν βρίσκει μπόλικη τροφή και τρώει το φυτοπλαγκτόν. Δεν προλαβαίνει να μεταβολιστεί στη στήλη του νερού από άλλους μικροοργανισμούς όπως είναι βακτήρια, μύκητες κλπ, άρα συσσωρεύεται στην στήλη. Όταν δεν φυσάνε και οι άνεμοι και τα ρεύματα δεν λειτουργούν κανονικά σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσώρευση» τόνισε ο κ. Χιντήρογλου.



Ανέφερε επίσης, ότι οι βροχές της προηγούμενης περιόδου έχουν κατεβάσει στο Θερμαϊκό «πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά στη θάλασσα και μέσα σε όλα αυτά είναι και το πλαστικό πάνω στο οποίο συσσωρεύεται οργανική ύλη η οποία γίνεται σα μορφή λάσπης που κάθεται στον πυθμένα».



«Είναι λογικό το φυτοπλαγκτόν να δημιουργήσει και άλλες συνέπειες στα βυθικά οικοσυστήματα» κατέληξε.