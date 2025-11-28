Άκαρπη η πρώτη συνάντηση της διοίκησης της Παρτιζάν με τον Ομπράντοβιτς - Επιμένει στην απόφαση να παραιτηθεί, νέες επαφές το Σάββατο
Παρτίζαν Ζέλικο Ομπράντοβιτς Ζόραν Σάβιτς

Άκαρπη η πρώτη συνάντηση της διοίκησης της Παρτιζάν με τον Ομπράντοβιτς - Επιμένει στην απόφαση να παραιτηθεί, νέες επαφές το Σάββατο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί και αναμένεται να υπάρξει και νέα, τελική, συνάντηση το πρωί του Σαββάτου - Απομακρύνθηκε ο αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς

Άκαρπη η πρώτη συνάντηση της διοίκησης της Παρτιζάν με τον Ομπράντοβιτς - Επιμένει στην απόφαση να παραιτηθεί, νέες επαφές το Σάββατο
Η απίστευτη υποδοχή που επεφύλαξαν οι οπαδοί της Παρτίζαν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου δεν μετέπεισε τον κορυφαίο Σέρβο προπονητή ο οποίος και εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί. 

Την Παρασκευή ακολούθησε τρίωρη συνάντηση της διοίκησης της Παρτίζαν με τον Ζοτς και μετά από σχεδόν τρεις ώρες δεν βγήκε... λευκός καπνός. 

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν αλλάζει άποψη παρότι η διοίκηση του δίνει εν λευκώ την διαχείριση της ομάδας προκειμένου να κάνει τις αλλαγές που θέλει για να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών. 

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Σερβία το πρωί (11:00) του Σαββάτου θα υπάρξει και νέα, τελική, συνάντηση των δύο πλευρών. Το απόγευμα του Σαββάτου πάντως η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις. 

Στο μεταξύ η Παρτίζαν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα από το 2021.


Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς και η διοίκηση των ασπρόμαυρων ατέληξαν σε σύμφωνα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας

Στις τάξεις των ασπρόμαυρων, ο Σάβιτς έφτασε την άνοιξη του 2021 και από τότε εργάστηκε ενεργά για τη στελέχωτη των ομάδων και όλα τα αθλητικά θέματα της Παρτίζαν.

Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην ABA League και τον τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος, με μία συμμετοχή στη φάση των playoffs της EuroLeague.

Ζόραν, ευχαριστούμε για όλα!»



