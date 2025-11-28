Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
«Ρήγμα» στην Παρτίζαν: Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Μιχαΐλοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
Ο πολυνίκης προπονητής νιώθει ότι δεν είχε την απαραίτητη στήριξη, ειδικά στις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού
Η κρίση στην Παρτίζαν συνεχίζεται και πλέον αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φέρεται να έθεσε όρο για την παραμονή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σερβική ιστοσελίδα Nova.rs, ο θρυλικός προπονητής ζήτησε από τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο για τον ίδιο.
Η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία αναμενόταν να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του πολυνίκη προπονητή, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή χωρίς αποτέλεσμα, με τη νέα συνάντηση να ορίζεται για το Σάββατο.
Έλλειψη στήριξης και μεταγραφικά λάθη
Οι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν ως «επώδυνες και δύσκολες». Ο Ομπράντοβιτς αισθάνεται ότι τους τελευταίους μήνες, ιδίως από το καλοκαίρι, δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τη διοίκηση του συλλόγου.
Βασική αιτία της απογοήτευσής του είναι το γεγονός ότι στην αρχή της σεζόν δεν εξασφαλίστηκαν τα επαρκή οικονομικά μέσα για την απόκτηση παικτών που αποτελούσαν την πρώτη του επιλογή. Ενώ τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι του δηλώνουν ότι «έχει λυμένα τα χέρια» και μπορεί να κάνει τα πάντα.
Η παραίτηση που υπέβαλε ο Ομπράντοβιτς την Τετάρτη παραμένει σε ισχύ. Αν και ο σύλλογος, μετά την αρχική αποδοχή από τον πρόεδρο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ανακοίνωσε ότι είναι αντίθετος στην αποχώρησή του, ο Ομπράντοβιτς φαντάζει πιο κοντά στην άρνηση να επιστρέψει στον πάγκο, παρά στο να ανακαλέσει την απόφασή του. Όπως έχουν τα πράγματα, ο σύλλογος αναμένεται να προβεί σε ανακοίνωση εντός των επόμενων 24 ωρών για την οριστικοποίηση του ζητήματος.
