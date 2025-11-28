«Ρήγμα» στην Παρτίζαν: Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Μιχαΐλοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
SPORTS
Παρτίζαν Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Ρήγμα» στην Παρτίζαν: Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Μιχαΐλοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα

Ο πολυνίκης προπονητής νιώθει ότι δεν είχε την απαραίτητη στήριξη, ειδικά στις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού

«Ρήγμα» στην Παρτίζαν: Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου Μιχαΐλοβιτς σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η κρίση στην Παρτίζαν συνεχίζεται και πλέον αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φέρεται να έθεσε όρο για την παραμονή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σερβική ιστοσελίδα Nova.rs, ο θρυλικός προπονητής ζήτησε από τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο για τον ίδιο.

Η συνάντηση του Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν, η οποία αναμενόταν να καταλήξει σε οριστική απόφαση για το μέλλον του πολυνίκη προπονητή, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή χωρίς αποτέλεσμα, με τη νέα συνάντηση να ορίζεται για το Σάββατο.

Έλλειψη στήριξης και μεταγραφικά λάθη

Οι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν ως «επώδυνες και δύσκολες». Ο Ομπράντοβιτς αισθάνεται ότι τους τελευταίους μήνες, ιδίως από το καλοκαίρι, δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τη διοίκηση του συλλόγου.

Βασική αιτία της απογοήτευσής του είναι το γεγονός ότι στην αρχή της σεζόν δεν εξασφαλίστηκαν τα επαρκή οικονομικά μέσα για την απόκτηση παικτών που αποτελούσαν την πρώτη του επιλογή. Ενώ τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι του δηλώνουν ότι «έχει λυμένα τα χέρια» και μπορεί να κάνει τα πάντα.

Η παραίτηση που υπέβαλε ο Ομπράντοβιτς την Τετάρτη παραμένει σε ισχύ. Αν και ο σύλλογος, μετά την αρχική αποδοχή από τον πρόεδρο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, ανακοίνωσε ότι είναι αντίθετος στην αποχώρησή του, ο Ομπράντοβιτς φαντάζει πιο κοντά στην άρνηση να επιστρέψει στον πάγκο, παρά στο να ανακαλέσει την απόφασή του. Όπως έχουν τα πράγματα, ο σύλλογος αναμένεται να προβεί σε ανακοίνωση εντός των επόμενων 24 ωρών για την οριστικοποίηση του ζητήματος.


Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης