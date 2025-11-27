Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Πραγματοποιήθηκε το 1ο All Star Game Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο στο Δίστομο
Φίλαθλοι από το Δίστομο και τη Λιβαδειά κατέκλυσαν το κλειστό γυμναστήριο, δημιουργώντας θερμή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο του ιστορικού και μαρτυρικού Διστόμου το 1ο All Star Game Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, που συνδιοργάνωσαν ο Εθνικός B.C. Λιβαδειάς, η ΟΣΕΚΑ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
Το απόγευμα του Σαββάτου (22/11), οι φίλαθλοι από το Δίστομο και τη Λιβαδειά κατέκλυσαν το κλειστό γυμναστήριο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θερμή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Αποθέωσαν την τεχνική, τη μαχητικότητα και το ήθος των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών της καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο, ενός παραολυμπιακού αθλήματος υψηλών απαιτήσεων.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν δράσεις, όπως παραδοσιακοί χοροί, μασκότ, καθώς και η ζωντανή μουσική εμφάνιση των Walkman the Band, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη γιορτή που ανέδειξε την αξία της συμπερίληψης, της ψυχαγωγίας και του σεβασμού.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου της ΟΣΕΚΑ κ. Χρήστου Καλούδη, ο οποίος, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ΔΑΑ κ. Γιάννη Σταθά, γνωστοποίησε ότι το All Star Game Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο θα εντάσσεται πλέον στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης για τη Σφαγή του Διστόμου, που πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο και έχουν πανελλήνιο αντίκτυπο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική τιμή για την περιοχή, ενισχύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και τον αγώνα για δικαίωση των 223 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας του 1944.
Το κοινό χειροκρότησε όχι μόνο τις υψηλού επιπέδου αθλητικές επιδόσεις, αλλά και την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι αθλητές, με χαρακτηριστική στιγμή τη βοήθεια που προσέφερε παίκτης σε συναθλητή του όταν ανετράπη το αμαξίδιό του, αποτυπώνοντας ουσιαστικά το αληθινό πνεύμα του αθλητισμού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Γιώργος Ντασιώτης, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΚΑ κ. Χρήστος Καλούδης, ο τ. Δήμαρχος Λιβαδειάς και επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας, εκπρόσωποι αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, αντιδήμαρχοι και πλήθος πολιτών.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι αθλητές και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν νωρίτερα το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος κ. Σταθάς. Εκεί ενημερώθηκαν για το ιστορικό της Σφαγής του Διστόμου και τον πολυετή νομικό αγώνα για τη δικαίωση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της ΟΣΕΚΑ, εκφράζοντας την εκτίμηση του Δήμου για την προσφορά της Ομοσπονδίας και τη συμβολή της στην ανάδειξη του αθλητισμού για αθλητές με κινητικά προβλήματα.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας κ. Γιάννης Σταθάς τόνισε:
«Το Δίστομο υποδέχθηκε μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση που συνδυάζει τη δύναμη της θέλησης με τη δύναμη της Μνήμης. Εκ μέρους του Δήμου ευχαριστώ την ΟΣΕΚΑ, τον Εθνικό Λιβαδειάς, την Περιφέρεια και όλους τους αθλητές. Η ένταξη του All Star Game στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της Σφαγής του Διστόμου αποτελεί ύψιστη τιμή για τον τόπο μας».
