Πραγματοποιήθηκε το 1ο All Star Game Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο στο Δίστομο

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, οι αθλητές και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν νωρίτερα το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού, όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος κ. Σταθάς. Εκεί ενημερώθηκαν για το ιστορικό της Σφαγής του Διστόμου και τον πολυετή νομικό αγώνα για τη δικαίωση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της ΟΣΕΚΑ, εκφράζοντας την εκτίμηση του Δήμου για την προσφορά της Ομοσπονδίας και τη συμβολή της στην ανάδειξη του αθλητισμού για αθλητές με κινητικά προβλήματα.Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας κ. Γιάννης Σταθάς τόνισε:«Το Δίστομο υποδέχθηκε μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση που συνδυάζει τη δύναμη της θέλησης με τη δύναμη της Μνήμης. Εκ μέρους του Δήμου ευχαριστώ την ΟΣΕΚΑ, τον Εθνικό Λιβαδειάς, την Περιφέρεια και όλους τους αθλητές. Η ένταξη του All Star Game στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της Σφαγής του Διστόμου αποτελεί ύψιστη τιμή για τον τόπο μας».