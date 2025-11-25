Βαλέρι: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Ατρόμητο - Βίντεο

Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι αντικατέστησε τον Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής με το μέλος της ΚΕΔ να αναφέρει για δύο λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR που έφεραν και ισάριθμες υποδείξεις πέναλτι