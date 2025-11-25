ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βαλέρι: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Ατρόμητο - Βίντεο

Ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι αντικατέστησε τον Στεφάν Λανουά στην ανάλυση των φάσεων της 11ης αγωνιστικής με το μέλος της ΚΕΔ να αναφέρει για δύο λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR που έφεραν και ισάριθμες υποδείξεις πέναλτι

Ο Στεφάν Λανουά έχει οριστεί παρατηρητής διαιτησίας σε αγώνα του Champions League και έτσι η καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων έγινε από τον άμεσο συνεργάτη του Πάολο Βαλέρι.

Ο Ιταλός, μέλος της ΚΕΔ/ΕΠΟ,  δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους αγώνες ΠΑΟΚ-Κηφισιά, ΑΕΛ-ΟΦΗ, ΆΕΚ-Άρης, αλλά εντόπισε δύο σημαντικά λάθη στις αναμετρήσεις Ολυμπιακός, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός. Λάθη που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση των διαιτητών VAR που οδήγησε στην υπόδειξη πέναλτι (ευστόχησε ο Ελ Κααμπί, αστόχησε ο Ενκολολό).


Super League 1: Ανάλυση Φάσεων 11ης Αγωνιστικής | Hellenic Football Family


Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κ.Βαλέρι:
Αστέρας - Παναιτωλικός
Ο αμυντικός ακουμπά ελαφρά τα δάχτυλα του στο πρόσωπο του επιθετικού και αυτή η ελάχιστη επαφή δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.

Στη φάση της ισοφάρισης του Παναιτωλικού ναι μεν η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μαυρία, αλλά είναι σε φυσική θέση και δεν υπάρχει παράβαση

Ολυμπιακός - Ατρόμητος
Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δε συνάδει με το κράτημα. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή.

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 
Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι παραμένει στην ίδια θέση

Βόλος - Λεβαδειακός
Μετά από γλίστρημα, το χέρι του αμυντικού δεν είναι σε φυσική θέση, βρίσκει τη μπάλα και τη μετατοπίζει τόσο, ώστε ο επιθετικός να μην μπορέσει να σουτάρει. Αν δεν δινόταν πέναλτι έπρεπε να παρέμβει το VAR.

