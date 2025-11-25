Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα

Μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, ο άλλοτε κυρίαρχος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ ζει μεταξύ ξενοδοχείων και προσωρινών καταλυμάτων, παλεύοντας να ανακτήσει μια θέση σε μια βιομηχανία που γύρισε την πλάτη της