Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι από το GP του Λας Βέγκας - Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα οδηγών
Αποκλείστηκαν Νόρις και Πιάστρι από το GP του Λας Βέγκας - Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα οδηγών
Λόγω υπερβολικής φθοράς πατώματος αποκλείστηκαν οι δύο οδηγοί της McLaren - Μόλις 24 βαθμούς πίσω από τον πρώτο Νόρις ο Φερστάπεν
Ολική ανατροπή στο GP του Λας Βέγκας, καθώς οι McLaren των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι βρέθηκαν παράτυπες λόγω υπερβολικής φθοράς πατώματος και αποκλείστηκαν από τα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα οδηγών.
Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, ο τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ διενεργούσε εκτεταμένους ελέγχους στα μονοθέσια της McLaren μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
Η μόλις πεντάλεπτη παραμονή των ανθρώπων της McLaren εκεί δεν προμήνυε τίποτε το καλό για την ομάδα. Επειδή συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αποκλεισμός είναι αυτόματος χωρίς να υπάρχει δυνατότητα έφεσης.
Δύο ώρες μετά ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από τη FIA. Οι MCL39 των Νόρις και Πιάστρι αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα του GP στο Βέγκας.
Το αρχικό πάχος του συγκεκριμένου τμήματος πριν την εκκίνηση είναι στα 10 χιλιοστόμετρα.
Ο λόγος ήταν ότι στον αρχικό έλεγχο για τη φθορά του πατώματος των μονοθέσιων, οι τιμές που πήραν οι άνθρωποι της FIA ήταν χαμηλότερες από τις ελάχιστες επιτρεπτές. Για τον λόγο αυτό το γκαράζ της ομάδας είχε κλείσει για τα ΜΜΕ, ενώ εκπρόσωποι της McLaren μετέβησαν στο γραφείο των αγωνοδικών στις 23:45, τοπική ώρα.
Γιατί αποκλείστηκανΟι δύο McLaren αποκλείστηκαν επειδή το πίσω μέρος της πλάκας πατώματος, είχε πάχος μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπτού των 9 χιλιοστόμετρων, μετά τη λήξη του αγώνα, όπως απαιτεί το άρθρο 3.5.9 e) των τεχνικών κανονισμών της ομοσπονδίας.
Οι ομάδες δεν μπορούν να ελέγξουν άμεσα τη φθορά του πατώματος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως, υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν τη θερμοκρασία στη συγκεκριμένη περιοχή. Υπερβολικά υψηλές τιμές καταδεικνύουν πιθανό πρόβλημα με τη φθορά.
Ίσως, η ομάδα άργησε να καταλάβει την κρισιμότητα της κατάστασης. Ωστόσο, το βασικό λάθος έγινε μάλλον στο σετάρισμα της MCL39 από την αρχή του τριημέρου.
Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το πώς η McLaren διέπραξε ένα τέτοιο σφάλμα. Μπορεί οι κατατακτήριες να έγιναν σε βρεγμένο οδόστρωμα. Ωστόσο, οι τρεις περίοδοι ελεύθερων δοκιμών έγιναν σε στεγνό.
Κατά συνέπεια η βρετανική ομάδα θα έπρεπε να έχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τη φθορά του πατώματος στη διάθεσή της.
Η μόνη ένδειξη στον αγώνα ότι κάτι πήγαινε στραβά με τη McLaren ήταν η οδηγία για lift and coast (άφηνε γκάζι στις ευθείες και φρέναρε πιο μαλακά και νωρίτερα) στον Νόρις κατά τους τελευταίους γύρους.
Όταν ήταν -όπως αποδείχτηκε- ήδη πολύ αργά. Αντίστοιχη οδηγία προς τον Πιάστρι δεν έγινε αντιληπτή, τουλάχιστον από την επίσημη μετάδοση του καναλιού της F1.
Πριν τον αποκλεισμό ο Νόρις είχε διαφορά 42 βαθμών από τον τρίτο στη βαθμολογία Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Πιάστρι ήταν 12 βαθμούς μπροστά από τον Ολλανδό. Έπειτα από τον αποκλεισμό, όμως, οι Πιάστρι και Φερστάπεν ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 366 βαθμούς (ο Πιάστρι υπερισχύει μέχρι στιγμής γιατί έχει περισσότερες νίκες) ενώ ο Νόρις παραμένει πρώτος, αλλά με 390 βαθμούς.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μαξ υπολείπεται κατά μόλις 24 βαθμών του Λάντο με δύο αγώνες και ένα Sprint να απομένουν. Ακόμη και έτσι ο Νόρις είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Στον Βρετανό αρκούν, ουσιαστικά δύο δεύτερες θέσεις ακόμη και εάν δεν πάρει βαθμούς στο Sprint του Κατάρ, για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής φέτος.
Ωστόσο, ο Νόρις και η McLaren δεν έχουν πια την πολυτέλεια του λάθους. Θα πρέπει να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο μέχρι το τέλος. Βλέπετε, ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι γνωστός για την… φιλευσπλαχνία του σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Πηγή: Newsauto.gr
Τι σημαίνει αυτό για το πρωτάθλημα οδηγώνΌπως καταλαβαίνετε η εξέλιξη αυτή είναι κομβική για τη συνέχεια της μάχης στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Νόρις είχε τερματίσει δεύτερος, έχοντας ξεκινήσει από την pole, ενώ ο Πιάστρι τέταρτος. Ουσιαστικά η δεύτερη θέση του Νόρις (και παρά τη νίκη του Φερστάπεν) είχε φέρει τον Λάντο αγκαλιά με τον τίτλο.
