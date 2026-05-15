Γυναίκα κακοποίησε βάναυσα τη σκυλίτσα που πέθανε στη Σάμο, είχε κατάγματα στο κρανίο, τη γνάθο και τη λεκάνη
Ο σκύλος είχε βρεθεί φρικτά κακοποιημένος στις 23 Απριλίου
Μια γυναίκα ευθύνεται για την κακοποίηση μέχρι θανάτου της σκυλίτσας στη Σάμο τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την κακοποίηση του σκύλου που βρέθηκε στο Πυθαγόρειο της Σάμου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «η ταυτοποιηθείσα ημεδαπή, χτύπησε σκύλο με αμβλύ αντικείμενο, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό και μετέπειτα θάνατό του».
Όλα ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου όταν κάτοικος εντόπισε την σκυλίτσα φρικτά κακοποιημένη. Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, η σκυλίτσα μόλις 9 κιλών μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο «όπου ξεκίνησε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί». Η σκυλίτσα είχε χάσε το αριστερό της μάτι, είχε κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι.
Όλο το 24ωρο ήταν «με ενέσιμα παυσίπονα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση» καθώς δεν μπορούσε «να ανταπεξέλθει στους πόνους από τα τραύματα».
«Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που της συνέβη δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», ανέφερε το Σωματείο.
Η άγρια κακοποίηση
«Ήταν δολοφονία»Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η Μπέμπα δεν τα κατάφερε με την ανακοίνωση, τότε, του Φιλοζωικού Σωματείου Σάμου να αναφέρει ότι «δεν ήταν κακοποίηση, ήταν δολοφονία».
