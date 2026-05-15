Η Καρυστιανού «φωτογραφίζει» το όνομα του κόμματός της: «Αν δεν υπήρχε Ελπίδα, αλίμονο μας»
Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών δήλωσε έτοιμη, για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, όπως φάνηκε και στο ΑΙ βίντεο που ανέβασε χθες το βράδυ
Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας υποβάλλει αυτή την ώρα η Μαρία Καρυστιανού στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην υπόθεση των Τεμπων.
Η κ. Καρυστιανου προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Να ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία, του σιδηροδρόμου, αλλα αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιφορίαα για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θεμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της» .
Η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το AI - βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο προανήγγειλε επί της ουσίας τη δημιουργία κόμματος. Χωρίς να θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της, αρκέστηκε να πει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης ερωτηθείσα για το όνομα του κόμματος, αντί ευθείας απάντησης επέλεξε να πει ότι «γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».
Σημειώνεται πως το χθεσινό βίντεο, στο οποίο η κυρία Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη πρόγευση των όσων αναμένεται να ειπωθούν την Πέμπτη 21 Μαΐου στο «Ολύμπιον».
Στο βίντεο-προσκλητήριο, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών απελευθερώνει το λευκό περιστέρι, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σύμβολα του νέου φορέα.
