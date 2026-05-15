La Liga, Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Νίκη χωρίς θέαμα στο «Μπερναμπέου», δείτε τα γκολ
Η βασίλισσα «καθάρισε» με Γκαρθία και Μπέλινγχαμ - Ισοπαλίες σημειώθηκαν στα παιχνίδια Βαλένθια-Ράγιο Βαγεκάνο και Τζιρόνα-Σοσιεδάδ
Αν κι αγωνίστηκε με αρκετές απουσίες στο βασικό σχήμα της, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει την ουραγό Οβιέδο με 2-0 στο "Bernabeu" στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής της LaLiga, μειώνοντας στους 11 βαθμούς την απόστασή της απ' την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα.
Χωρίς τους Κιλιάν Μπαπέ και Τζουντ Μπέλινγχαμ στο βασικό σχήμα, η «βασίλισσα» άνοιξε το σκορ με τον Γκονσάλο Γκαρθία στο 44' και «σφράγισε» το τρίποντο, με ένα τέρμα του Μπέλινγχαμ στο 80' έπειτα από ασίστ του Μπαπέ.
Νωρίτερα, η Βαλένθια και η Ράγιο Βαγεκάνο μοιράστηκαν» γκολ και βαθμούς, στο μεταξύ τους 1-1 στο «Μεστάγια». Έτσι οι δυο ομάδες παραμένουν στη μέση της βαθμολογίας με 44 βαθμούς η Ράγιο κι έναν λιγότερο οι «νυχτερίδες». Δυο αγωνιστικές απομένουν για το τέλος και το πρωτάθλημα της Primera είναι τόσο συναρπαστικό, που εάν κάνουν δύο ήττες κινδυνεύουν σοβαρά με υποβιβασμό, ενώ με δύο νίκες «χτυπάνε» Ευρώπη!
Με το ίδιο σκορ (1-1) ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Τζιρόνα με τη Σοσιεδάδ. Χαμένη ευκαιρία για τους Καταλανούς που δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Έτσι, όλα δείχνουν ότι θα «παίξουν» την κατηγορία στην τελευταία αγωνιστική (23/5) όπου υποδέχονται την Έλτσε, ενώ μεσολαβεί (17/5) η αναμέτρηση με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη. Οσο για τη Σοσιεδάδ, με τον βαθμό αυτό έφτασε τους 45 εξασφαλίζοντας την παραμονή, μαζί φυσικά με τη συμμετοχή στο Europa League ως κυπελλούχος Ισπανίας.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην 36η αγωνιστική της La Liga, έχουν ως εξής:
Θέλτα-Λεβάντε 2-3 (4',48' Γιούτγκλα - 43' Αριάγκα, 57' Ντέλα, 63' Μπρούγουε)
Μπέτις-Έλτσε 2-1 (9' Ερνάντες, 68' Φορνάλς - 41' Φορτ)
Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 (90`+1` Μπάρχα - 15` πεν. Λουκμάν, 71` Σόρλοθ)
Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (69' Μίγια, 90'+2 Γκαρσία)
Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη 2-3 (13' Μορένο, 20' Μικαουτάτζε - 36' Όσο, 45'+2 Σάλας, 72' Άνταμς)
Αλαβές-Μπαρτσελόνα 1-0 (45'+1' Ντιαμπατέ)
Χετάφε-Μαγιόρκα 3-1 (14', 41' Σατριάνο, 63' Ρομέρο - 65' Μασκαρέλ)
Βαλένθια-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (40΄ Ντιέγκο Λόπεθ - 20΄ Λεζέν)
Τζιρόνα-Σοσιεδάδ 1-1 (66΄ Στουάνι - 28΄ Μαρτίν)
Ρεάλ Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (44' Γκαρθία, 80' Μπέλινγχαμ)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 91 -Champions League-Πρωταθλήτρια
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -35αγ. -Champions League-
Βιγιαρεάλ 69 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 66 -Champions League-
Μπέτις 57 -Champions League
Θέλτα 50
Χετάφε 48
Ρεάλ Σοσιεδάδ 45 -Europa League-
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ράγιο Βαγεκάνο 44
Σεβίλλη 43
Βαλένθια 43
Οσασούνα 42
Εσπανιόλ 42
Αλαβές 40
Τζιρόνα 40
Έλτσε 39
Μαγιόρκα 39
Λεβάντε 39
Οβιέδο 29 -35αγ. -Υποβιβασμός
