Κάρλο Αντσελότι: Στο τιμόνι της Εθνικής Βραζιλίας έως το 2030, βίντεο
Ο Κάρλο Αντσελότι συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με την «Σελεσάο» έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030
Στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας έως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότι.
Όπως ανακοινώθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί έως το Μουντιάλ του 2030!
Ο Κάρλο Αντσελότι ανέλαβε την ομάδα το 2025 και σε λίγες ημέρες θα την οδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο (ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς).
«Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό, κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Για ένα χρόνο, εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Αλλά η CBF και εγώ θέλουμε περισσότερα. Περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα τέσσερα χρόνια. Θα πάμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την CBF για την εμπιστοσύνη της. Σε ευχαριστώ, Βραζιλία, για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη», δήλωσε ο Αντσελότι στην ιστοσελίδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας.
Ο Αντσελότι είχε ήδη τον υψηλότερο μισθό μεταξύ των προπονητών εθνικών ομάδων στον κόσμο, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και τα ίδια αλλά με περισσότερα μπόνους θα παίρνει και με το νέο συμβόλαιο.
Ο 66χρονος προπονητής σε περίπτωση που η Βραζιλία κερδίσει το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της το 2026 θα λάβει μπόνους 5 εκατ. ευρώ.
Το 2030, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία, την Ισπανία και το Μαρόκο, με κάποιους αγώνες να έχουν προγραμματιστεί στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη και στην Παραγουάη, ως εορτασμός της εκατονταετηρίδας της διοργάνωσης.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira até 2030— ge (@geglobo) May 14, 2026
Técnico italiano assina novo contrato e confirma permanência à frente da equipe por mais um ciclo, até o Mundial que será realizado daqui a quatro anos ➡️ https://t.co/6ZWFhkva7G pic.twitter.com/zFc4HBqilC
