Το μήνυμα του Φουρνιέ στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει Final 4: «Σας χρειαζόμαστε όσο ποτέ στο T-Center»
Ο Ολυμπιακός θα είναι ο εκπρόσωπος του ελληνικού μπάσκετ στο Final 4 και ο Γάλλος σταρ ζήτησε από τον κόσμο της ομάδας την αμέριστη στήριξή τους

Ο Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους του Ολυμπιακού στο Final 4 που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens με την κατάστασή του να παίζει το ρόλο του στην έκβαση της διοργάνωσης.

Ο Γάλλος είχε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φίλους των ερυθρολεύκων ενόψει του μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ:

«Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει;

Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας.

Να προσέχετε αδέρφια», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο των ερυθρόλευκων.


