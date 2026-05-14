Ο Φάρατζ αγόρασε σπίτι 1,4 εκατ. λιρών με μετρητά λίγες ώρες αφότου έλαβε «δώρο» 5 εκατ. από επιχειρηματία
Όταν η υπόθεση ήλθε στη δημοσιότητα προ ημερών είχε ισχυριστεί ότι τα χρήματα του «δώρου» ήταν για τα έξοδα της προσωπικής του ασφάλειας
Ο Νάιτζελ Φάρατζ αγόρασε με μετρητά ένα ακίνητο αξίας 1,4 εκατ. λιρών (πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ) λίγο μετά τη λήψη ενός προσωπικού δώρου ύψους 5 εκατ. λιρών από τον δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν.
Η αποκάλυψη αυτή, αναφέρει ο Guardian, ήρθε την ώρα που ο ηγέτης του Reform UK φάνηκε να αλλάζει τη στάση του σχετικά με τον λόγο του δώρου των 5 εκατ. λιρών. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη δήλωσε ότι επρόκειτο για «ανταμοιβή» για την εκστρατεία υπέρ του Brexit που διεξήγαγε επί 27 χρόνια.
Όταν ο Guardian είχε φέρει στη δημοσιότητα την υπόθεση, ο Φάρατζ υποστήριζε ότι τα χρήματα του δόθηκαν για να καλύψουν τα έξοδα της προσωπικής του ασφάλειας.
Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σήμερα η επιτροπή δεοντολογίας του κοινοβουλίου επιβεβαίωσε ότι ο Φάρατζ τέθηκε υπό επίσημη έρευνα σχετικά με το δώρο από τον επιχειρηματία που έχει έδρα την Ταϊλάνδη.
Σε ερώτημα σχετικά με την αγορά του ακινήτου, εκπρόσωπος του Reform UK δήλωσε ότι «η διαδικασία προσφοράς και αγοράς του ακινήτου ξεκίνησε πριν από το δώρο». Επισήμανε δε ότι «ο κ. Φάρατζ είχε ήδη υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για τα διαθέσιμα κεφάλαια και είχε περάσει τους σχετικούς ελέγχους πριν λάβει το δώρο. Επομένως, η αγορά προχωρούσε ήδη ανεξάρτητα από αυτό»
Ωστόσο, το Εργατικό Κόμμα κάλεσε τον ηγέτη του Reform να δηλώσει καθαρά για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν τα 5 εκατομμύρια λίρες.
Για το ακίνητο έχει κάνει αρκετά αιτήματα για επέκταση και αναδιαμόρφωση, τα οποία έχουν εγκριθεί. Είναι ένα από τα τέσσερα ακίνητα που ανήκουν στον Φάρατζ, ενώ η σύντροφός του κατέχει ένα πέμπτο που χρησιμοποιεί στην εκλογική του περιφέρεια του Κλάκτον.
