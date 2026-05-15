Γεωργιάδης: Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει €1.000 το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή, να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται
«Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα» είπε ο κ. Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Απαντήσεις σε όσα ισχυρίστηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης που νοίκιασε η οικογένειά του και μετά ο ίδιος στο Δημόσιο, έδωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
«Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης στο Action 24.
«Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλής και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.
«Η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη απορρίπτοντας την την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη. Για να καταλάβει ο κόσμος: Ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έδωσε 7.500 ευρώ. Άρα επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το Δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.
Κατά τον ίδιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έχει ξεκινήσει με μια σειρά ψεμάτων: είπε ότι νοικιαζόταν από το 2004. Εγώ δεν το ξέρω αλλά εδώ δεν κολλάει κάτι: αν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 2004, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 2009 και το 2010; Αν ήταν σε άλλη υπηρεσία είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε. Πονηρά ακούω, επίσης, το εξής: λέει ο Ανδρουλάκης δεν είναι το πρώτο συμβούλιο το 2010, ήταν το 2004. Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης ακόμα χειρότερα γι' αυτόν. Από την ώρα που μόνος του λέει ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο, ποιον μήνα και με ποια διαδικασία;»
Διευκρίνισε, επίσης, ότι «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο. Για μένα είναι ηθικά απαράδεκτο για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αντιπολίτευσης».
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορεί τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότι συνεχίζει να μην απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα και να λέει ψέματα, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δηλώνει ότι είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Ο κ. Ανδρουλάκης από την πλευρά του χαρακτηρίζει «απόλυτο συκοφάντη» τον Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του ακινήτου έγινε και ολοκληρώθηκε επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή το 2009. Προσθέτει δε ότι στη συνέχεια και αφού έληγαν οι μισθώσεις, το Δημόσιο προχώρησε σε μονομερείς ανανεώσεις της σύμβασης, καθώς δεν έβρισκε ακίνητο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Μάλιστα, υποστήριξε στο Action 24 ότι τα έσοδα που εισπράττει από το ακίνητο είναι 1000 ευρώ το μήνα μετά τους φόρους κι ότι η οικογένειά του δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για την ανακαίνιση του κτιρίου από το Δημόσιο. Ο κ. Ανδρουλάκης μέσω στελεχών του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ακόμη ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον των «απόλυτων συκοφαντών».
«Αυτός θα μας κουνήσει το δάχτυλο; Εδώ κυνηγάμε τον αγρότη γιατί πήρε 5.000 επιδότηση κι ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε ένα εκατομμύριο και μας κουνάει το δάχτυλο» τόνισε χθες από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Υγείας λέγοντας ότι: «Καταφέρνει το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας στο Κτηματολόγιο, πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο». Και πρόσθεσε: «Την ώρα που οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε θυσίες, ένας άνθρωπος πέρασε καλά: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λόγω ενός μεγάλου συμβολαίου κατάφερε να πάρει ένα υψηλό ενοίκιο και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη, την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις».
Αναφερόμενος στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε -σύμφωνα με δημοσίευμα ανέρχεται σε 1,2 εκατ. ευρώ- ο κ. Γεωργιάδης ήταν οξύς: «Αφού μάζεψε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο, έβαλαν και το Δημόσιο να κάνει ανακαίνιση. Και το νοίκιαζε και το ανακαίνιζε. Από χρέπι το έκανε καινούριο». Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε επίσης στον κ. Ανδρουλάκη για τον λογαριασμό που διατηρεί σε βελγική τράπεζα και δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες, κάνοντας σύγκριση με κτηνοτρόφους των Σερρών, που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, λόγω ασθένειας του λογιστή τους. «Δεν μπορεί ο λογιστής στις Σέρρες να πάει για κακούργημα και αν τη χάσει ο ξεχασιάρης λογιστής του Ανδρουλάκη, να μην πειράζει», είπε.
Ο Παύλος Μαρινάκης εν τω μεταξύ κατηγορεί εμμέσως τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ότο επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -«ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη, το αντίθετο». Ο κ. Μαρινάκης ισχυρίζεται επ’ αυτού ότι: «Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο».
Ο Νίκος Ανδορυλάκης απαντά με σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και χαρακτηρίζει «απόλυτο συκοφάντη» τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Από τη μια ο Πρωθυπουργός το παίζει καλός, ζητάει συγγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός, όπου συμμετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η “Ομάδα Αλήθειας” και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές. Και τότε, πάλι διαρροές και υπονοούμενα», ανέφερε ενώ απαντώντας στο κυβερνητικό επιχείρημα αν η νομιμότητα συμβαδίζει με την ηθική, απάντησε κατηγορηματικά: «Υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης».
Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του εναντίον του υπουργού Υγείας λέγοντας ότι: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτήριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν». Και προσθέτει: «Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης».
Σχετικά με τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί ηθικού θέματος η άποψη του κ. Ανδρουλάκη είναι η εξής:«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;». Ο ίδιος επανέλαβε ότι από το 2022 το κτηματολόγιο παραμένει στο κτίριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτίριο και κηρύσσονται άγονοι, δεν μετέχει η οικογένεια του.
Ως προς «το ψέμα Γεωργιάδη» για τη χρήση κρατικών χρημάτων για ανακαίνιση, απάντησε: «“Το χρέπι του Ανδρουλάκη” ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο». Και πρόσθεσε: «Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι "μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ." είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για συκοφαντία που «βλέπει» «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό» και επισημαίνει: «Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές, ακίνητα και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Στήθηκε μία μεγάλη προπαγάνδα για “αδήλωτα” χρήματα, ενώ είναι δηλωμένα, και αυτό εδώ (σημ. δείχνει αφίσα) που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για "μαύρο" χρήμα. Θα πω, λοιπόν, σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Γιατί; Όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, η μητέρα μου ήταν τότε εφοριακός. Και μου λέει "παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω, δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες". Εγώ, λοιπόν, πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτοί, λοιπόν, δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 2014-2015-2016, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα. Άρα, αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι "μαύρα", όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».
Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της εκπομπής, τους ρώτησε αν ξέρουν τον συνάδελφο τους κ. «Κατακουζηνό». Και είπε: «Ο κ. Τσουκαλάς πήρε τηλέφωνο στο σάιτ και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του σάιτ του είπε: “θα μιλήσετε μαζί μου”. Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε μα μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες». Δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο ”Κατακουζηνός”. Το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Εσείς, λοιπόν, ως δημοσιογράφοι, όταν κάνει συνέδρια για την «Αλήθεια» ο κ. Μαρινάκης, όταν κάνει μητρώα για τα σάιτ, δεν βλέπετε ότι σε αυτές τις πρακτικές υπάρχει οσμή μιντιακού παρακράτους, που στοχοποιεί πολιτικά στελέχη; Το οργανωμένο σύστημα «Ομάδα Αλήθειας», Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διαφόρων σάιτ που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
