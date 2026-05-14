Εκτός Μουντιάλ ο Καμαβινγκά, τον έκοψε ο Ντεσάν: Δείτε το φοβερό βίντεο παρουσίασης των 26 παικτών των «τρικολόρ»

Χωρίς πολλές εκπλήξεις η επιλογή της Εθνικής Γαλλίας για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.Ο Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στο Μουντιάλ με στόχο να πάρουν οι «τρικολόρ» το τρίτο τους τρόπαιο.Η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η απουσία του χαφ της Ρεάλ, Εντουάρντο Καμαβινγκά, αλλά και του φορ της Τότεναμ, Ράνταλ Κόλο Μουανί.Μάικ Μενιάν (30, Μίλαν), Ρόμπιν Ρισέρ (21, Λανς), Μπρις Σαμπά (32, Ρεν).Αμυντικοί:Λούκας Ντινιε (32, Έβερτον), Μάλο Γκούστο (22, Τσέλσι), Λούκας Ερναντέζ (30, Παρί), Τεό Ερναντέζ (28, Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (26, Λίβερπουλ), Τζουλς Κουντέ (27, Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (25, Κρίσταλ Πάλας), Ουπαμεκανό (27, Μπάγερν Μονάχου).Μέσοι:Ενγκολό Καντέ (35, Φενέρ), Μανού Κονέ (24, Ρόμα), Αντριέν Ραμπιό (31, Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (26, Ρεάλ), Γουαρέν Ζαίρ Εμερί (20, Παρί).Επιθετικοί:Μάγκνες Ακλιούς (24 ετών, Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκόλα (23 ετών, Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσέρκι (22 ετών, Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (28 ετών, Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεζιρέ Ντουέ (20 ετών, Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματέτα (28 ετών, Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (27 ετών, Ρεάλ Μαδρίτης), Μίκαελ Ολίζε (24 ετών, Μπάγερν Μονάχου), Μάρκους Τουράμ (28 ετών, Ίντερ).