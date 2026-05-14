Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Euroleague: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ ύστερα από 19 χρόνια
Euroleague: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ ύστερα από 19 χρόνια
Στις 22/5 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ για τα ημιτελικά της Euroleague σε ένα Final 4 που θα διεξαχθεί στο Telecom Center, την έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός σάρωσε με 3-0 τη Μονακό στα playoffs της EuroLeague και έκλεισε θέση στο Final Four του T-Center, όπου θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
Οι οπαδοί των ερυθρόλευκων αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο T-Center, επιστρέφοντας στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν το 2007, στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Εκείνη τη χρονιά είχε επιτραπεί η μετακίνηση οπαδών μόνο στον 5ο τελικό και οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι είχαν συνυπάρξει στις κερκίδες με εκείνους του Παναθηναϊκού.
Οι πράσινοι ήταν εκείνοι που είχαν βγει νικητές, με 89-76 απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, με τη μάχη των πάγκων τότε να είναι ανάμεσα στον Ομπράντοβιτς και τον Πίνι Γκέρσον.
Οι οπαδοί των ερυθρόλευκων αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο T-Center, επιστρέφοντας στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν το 2007, στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Εκείνη τη χρονιά είχε επιτραπεί η μετακίνηση οπαδών μόνο στον 5ο τελικό και οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι είχαν συνυπάρξει στις κερκίδες με εκείνους του Παναθηναϊκού.
Οι πράσινοι ήταν εκείνοι που είχαν βγει νικητές, με 89-76 απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, με τη μάχη των πάγκων τότε να είναι ανάμεσα στον Ομπράντοβιτς και τον Πίνι Γκέρσον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα