Euroleague: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο κλειστό του ΟΑΚΑ ύστερα από 19 χρόνια
Στις 22/5 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ για τα ημιτελικά της Euroleague σε ένα Final 4 που θα διεξαχθεί στο Telecom Center, την έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός σάρωσε με 3-0 τη Μονακό στα playoffs της EuroLeague και έκλεισε θέση στο Final Four του T-Center, όπου θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Οι οπαδοί των ερυθρόλευκων αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο T-Center, επιστρέφοντας στο ΟΑΚΑ για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν το 2007, στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εκείνη τη χρονιά είχε επιτραπεί η μετακίνηση οπαδών μόνο στον 5ο τελικό και οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι είχαν συνυπάρξει στις κερκίδες με εκείνους του Παναθηναϊκού.

Οι πράσινοι ήταν εκείνοι που είχαν βγει νικητές, με 89-76 απέναντι στην ομάδα του Πειραιά, με τη μάχη των πάγκων τότε να είναι ανάμεσα στον Ομπράντοβιτς και τον Πίνι Γκέρσον.

5ος τελικός 2007: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 89-76

