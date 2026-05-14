Ο Λεσόρ ανέβασε ομαδική φωτογραφία του Παναθηναϊκού κρύβοντας το πρόσωπο του Χολμς
Ματίας Λεσόρ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague

Ο Λεσόρ έκρυψε το πρόσωπο του Αμερικανού καθώς μετά το τέλος του χθεσινού game 5 με τη Βαλένθια ειρωνεύτηκε για την ήττα των πρασίνων

Ο Ματίας Λεσόρ ανάρτησε μια σειρά από stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το πρώτο ήταν μία εικόνα του εμβλήματος του Παναθηναϊκού, ενώ το τρίτο ήταν μία φωτογραφία από το κατάμεστο Telekom Center Athens.

Το δεύτερο από τα τρία story του Γάλλου περιλάμβανε μία οικογενειακή φωτογραφία των πρασίνων, από τις αρχές της σεζόν την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «Last Lap» το οποίο αναφέρεται στη συνέχεια της προσπάθειας.

Ο σέντερ του τριφυλλιού μάλιστα έκρυψε με μία πράσινη καρδιά το πρόσωπο του Ρισόν Χολμς, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στην ομάδα και μάλιστα μετά την ήττα-αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια έκανε μία ανάρτηση με επτά πρόσωπα που γελάνε, όμως μετά από μερικές ώρες την έσβησε.

