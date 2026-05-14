Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας που έπεσε από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη επιθυμούν αντί για στεφάνια δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού
Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που έχασε τη ζωή της την Τρίτη (12/5), όταν έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας μαζί με μία συνομήλικη της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για στεφάνια να πραγματοποιήσει στη μνήμη της κόρης τους δωρεά στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:
«Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.
Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.
Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος "Το Χαμόγελο του Παιδιού"
Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.
ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA
EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA
ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA
Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή».
