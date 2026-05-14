Σλοτ: Πιστεύω πως θα είμαι και την επόμενη σεζόν στον πάγκο της Λίβερπουλ
Ο Ολλανδός ανέλαβε την Λίβερπουλ το 2024 και έχει συμβόλαιο έως το 2027
Η διοίκηση της Λίβερπουλ δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Αρνε Σλοτ τη φετινή σεζόν και δεν προτίθεται να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, ενώ συνεχίζει να κυκλοφορεί η φημολογία πως μπορεί ν' αντικατασταθεί από τον Τσάμπι Αλόνσο, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο ίδιος πάντως ο 47χρονος Ολλανδός κόουτς θεωρεί πως θα μείνει στο «Ανφιλντ» και την επόμενη αγωνιστική σεζόν, δηλώνοντας πως «έχω όλες τις ενδείξεις για να πιστεύω ότι θα είμαι στον πάγκο της Λίβερπουλ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εχω συμβόλαιο και η διοίκηση δεν μου έχει δείξει κάτι το διαφορετικό σχετικά με τις προθέσεις της.»
Ο Σλοτ είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, οδηγώντας τους «κόκκινους», την περασμένη σεζόν, στην κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, αλλά φέτος, παρά τις μεγάλες μεταγραφές, η ομάδα έμεινε εκτός διεκδίκησης τίτλου και στο «Ανφιλντ» έχει αρχίσει ν' ακούγεται τ' όνομα του Αλόνσο. Ο Ολλανδός κόουτς ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, αφήνοντας την Ολλανδία και τη Φέγενορντ, παίρνοντας τη θέση του Γιούργκεν Κλοπ, με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
