Ο Δημήτρης Πρίφτης κορυφαίος προπονητής στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ
Ο Έλληνας τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο της Ρέτζιο Εμίλια κέρδισε τη σπουδαία ατομική διάκριση μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί με την ομάδα του
Ελληνικό χρώμα είχαν τα βραβεία των κορυφαίων της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
Ο Δημήτρης Πρίφτης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στην ιταλική λίγκα μπάσκετ για τη σεζόν 2025-2026, έχοντας οδηγήσει τη Ρέτζιο Εμίλια στην 6η θέση της κανονικής περιόδου.
Ο Έλληνας τεχνικός θα τιμηθεί με τρόπαιο Sandro Gamba αφήνοντας πίσω του τους Ιταλούς Ματέο Κοτέλι και Μάριο Φιορέτι.
Ο κ. Πρίφτης βρίσκεται στην ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια από το 2023 έχοντας κερδίσει τους πάντες με τη δουλειά του και πριν από λίγες εβδομάδες συμφώνησε και ανανέωσε το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια.
