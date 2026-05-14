Ο Δημήτρης Πρίφτης κορυφαίος προπονητής στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ
SPORTS
Μπάσκετ Ιταλία Δημήτρης Πρίφτης

Ο Δημήτρης Πρίφτης κορυφαίος προπονητής στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ

Ο Έλληνας τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο της Ρέτζιο Εμίλια κέρδισε τη σπουδαία ατομική διάκριση μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί με την ομάδα του

Ο Δημήτρης Πρίφτης κορυφαίος προπονητής στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ελληνικό χρώμα είχαν τα βραβεία των κορυφαίων της χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Ο Δημήτρης Πρίφτης αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής στην ιταλική λίγκα μπάσκετ για τη σεζόν 2025-2026, έχοντας οδηγήσει τη Ρέτζιο Εμίλια στην 6η θέση της κανονικής περιόδου.

Ο Έλληνας τεχνικός θα τιμηθεί με τρόπαιο  Sandro Gamba αφήνοντας πίσω του τους Ιταλούς Ματέο Κοτέλι και Μάριο Φιορέτι.

Ο κ. Πρίφτης βρίσκεται στην ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια από το 2023 έχοντας κερδίσει τους πάντες με τη δουλειά του και πριν από λίγες εβδομάδες συμφώνησε και ανανέωσε το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LBA (@legabasketa)

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης