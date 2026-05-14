Ένα... καρπούζι ξεκλήρισε τετραμελή οικογένεια στην Ινδία: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις, ο ρόλος των τρωκτικών στην πολυκατοικία που διέμεναν οι νεκροί

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και σύγχυση στις ινδικές αρχές παραμένει ανεξιχνίαστη σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο μιας τετραμελούς οικογένειας στο Μουμπάι, στην Ινδία , με τους ερευνητές να δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο τι ακριβώς συνέβη.Τα μέλη της οικογένειας Ντοκαντία ο Αμπντουλάχ, η σύζυγός του Νασρίν και οι δύο κόρες τους, Αϊσά και Ζαϊνάμπ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στις 25 Απριλίου, στην περιοχή Pydhonie του Μουμπάι.Η υπόθεση έλαβε τεράστια δημοσιότητα στην Ινδία και τα μέσα ενημέρωσης την αποκάλεσαν «υπόθεση των καρπουζιών», καθώς το τελευταίο πράγμα που είχε καταναλώσει η οικογένεια πριν από τον θάνατό της ήταν καρπούζι . Η έντονη κάλυψη οδήγησε ακόμη και σε πανικό στις αγορές, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πτώση στις τιμές του φρούτου λόγω της μειωμένης ζήτησης, ενώ υπήρξαν εκτεταμένες προειδοποιήσεις για πιθανή μόλυνσή του.Αρχικά υπήρξαν εικασίες ότι το φρούτο ήταν είτε νοθευμένο είτε δηλητηριασμένο και ότι ο θάνατος προκλήθηκε από την κατανάλωσή του αργά το βράδυ. Η υπόθεση άρχισε επίσης να συζητείται ως πιθανό ατύχημα, αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια.Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία του Μουμπάι ανακοίνωσε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως η αιτία θανάτου ήταν ο φωσφορούχος ψευδάργυρος (zinc phosphide), μια εξαιρετικά τοξική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως για την εξόντωση τρωκτικών. Η ουσία εντοπίστηκε στα όργανα των θυμάτων, αλλά και σε υπολείμματα του φρούτου.Παρά το εύρημα αυτό, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα. Σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας του Μουμπάι, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ούτε το κίνητρο ούτε ο τρόπος με τον οποίο η ουσία βρέθηκε στο καρπούζι.Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ανθρωποκτονία, ατύχημα ή αυτοκτονία.Όπως αναφέρθηκε, το βράδυ πριν από τους θανάτους η οικογένεια είχε φιλοξενήσει συγγενείς για δείπνο, όπου είχαν καταναλώσει μπιριγιάνι (πιάτο με ρύζι, κρέας και μπαχαρικά). Οι καλεσμένοι αποχώρησαν γύρω στις 22:30 και λίγες ώρες αργότερα η οικογένεια κατανάλωσε καρπούζι.Σύντομα άρχισαν να εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα όπως εμετούς και διάρροια. Μεταφέρθηκαν αρχικά σε κοντινό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο JJ του Μουμπάι, όπου και κατέληξαν. Ένας γείτονας-ιατρός που έσπευσε να βοηθήσει ανέφερε ότι προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στη μικρότερη κόρη, χωρίς αποτέλεσμα.Οι τοξικολογικές αναλύσεις του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής του Μουμπάι επιβεβαίωσαν την παρουσία φωσφορούχου ψευδαργύρου σε δείγματα από το συκώτι, τα νεφρά, τον σπλήνα, το στομαχικό περιεχόμενο, τη χολή και το κοιλιακό λίπος, ενώ ίχνη της ουσίας βρέθηκαν και στο καρπούζι.

Ωστόσο, οι Αρχές δηλώνουν ότι δεν εντοπίστηκε η ίδια ουσία σε άλλα τρόφιμα, ενώ παραμένει ασαφές πώς ακριβώς κατέληξε στο φρούτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κτίριο όπου διέμενε η οικογένεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τρωκτικά, και πολλοί κάτοικοι χρησιμοποιούν δηλητήρια και δολώματα που συχνά περιέχουν την ίδια τοξική ουσία.



Οι γιατροί επισημαίνουν ότι ο φωσφορούχος ψευδάργυρος, όταν έρθει σε επαφή με υγρασία, παράγει τοξικό αέριο που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί οξυγόνο, προκαλώντας πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο ακόμη και σε μικρές ποσότητες.



Παρά τις έρευνες, η αστυνομία εξακολουθεί να μην έχει καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα. Έχουν εξεταστεί 40–50 άτομα, μεταξύ συγγενών, φίλων, γειτόνων και συναδέλφων της οικογένειας, ενώ έχουν συσταθεί ειδικές ομάδες έρευνας.



Όπως δήλωσε αξιωματούχος, «θα συνεχίσουμε να ερευνούμε μέχρι να βρούμε απαντήσεις».