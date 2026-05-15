Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έδειξε πώς ήταν το σώμα του πριν ξεκινήσει να χάνει κιλά: 17 χρόνια κρυβόμουν, ήμουν σκλάβος του φαγητού, δείτε βίντεο
Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, κρυβόμουν σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες, σχολίασε ο YouTuber
Ο YouTuber ανάρτησε την Πέμπτη 14 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, το οποίο είχε τραβηχτεί στις 23 Νοεμβρίου του 2025, με τον ίδιο να εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα μόνο με ένα εσώρουχο, δείχνοντας το σώμα του από διαφορετικές γωνίες.
Στόχος του, είναι να περιγράψει τη ζωή του τα προηγούμενα 17 χρόνια, που αισθανόταν ανασφάλεια με το σώμα του, τονίζοντας ότι εδώ και μήνες βρίσκεται σε ένα προσωπικό ταξίδι αλλαγής. Όπως ανέφερε, το βίντεο που δημοσίευσε έχει τραβηχτεί λίγες ημέρες αφότου ξεκίνησε την προσπάθειά του, ενώ σημείωσε πως μέχρι σήμερα έχουν περάσει 186 ημέρες και απομένουν ακόμη 124 μέχρι να αποκαλύψει τι ακριβώς έκανε.
Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης περιέγραψε στιγμές ντροπής και ανασφάλειας που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, εξηγώντας ότι απέφευγε να βλέπει το σώμα του, φορούσε μόνο φαρδιά ρούχα και αναζητούσε απομονωμένες παραλίες για να μην εκτίθεται. Κλείνοντας, τόνισε πως αυτό το καλοκαίρι αισθάνεται ότι «απελευθερώνεται», εκφράζοντας την επιθυμία να αποτελέσει έμπνευση και για άλλους ανθρώπους.
Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ΑΚΡΙΒΩΣ το τι έκανα, και ΟΧΙ ΤΟ ΤΙ ΠΗΡΑ ,όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας. Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω απο φαρδίες μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν ΦΑΡΔΥ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό… Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ξεκινας εσύ το δικό σου! #kopsialis♬ 原聲 - Malave Marum
