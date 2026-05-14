Euroleague Final Four Athens 2026: Μια γιορτή για όλους
Από το Final Four στους Deaflympics 2029 (Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών), η Αθήνα επενδύει στον αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς
Μετράμε αντίστροφα για το τζάμπολ του EuroLeague Final Four Athens 2026. Μετράμε αντίστροφα για μια γιορτή που ανήκει σε όλους. Μια γιορτή ανοιχτή, συμμετοχική, χωρίς αποκλεισμούς.
Η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζει να υλοποιεί στην πράξη τη φιλοσοφία της συμπερίληψης, εντάσσοντας δυναμικά στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων και την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ).
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δημήτρης Φραγκάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΟΑΚ, Βασίλη Κόσκορη, και τον γενικό γραμματέα, Τάκη Κορδονούρη, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή των αθλητών στις δράσεις της διοργάνωσης.
Οι αθλητές της ΕΟΑΚ θα δώσουν το «παρών» στη Fan Zone στο Ζάππειο, συμμετέχοντας σε δράσεις και παρουσιάσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική του αθλητισμού των Κωφών.
Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αθήνα θα φιλοξενήσει τους 26ους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών (Deaflympics) το 2029, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της χώρας να επενδύει στον αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς.
«Το Final Four Athens 2026 είναι μια διοργάνωση που ανήκει σε όλους. Η παρουσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της ισότιμης συμμετοχής και συνδέεται με τη μεγάλη προοπτική των Deaflympics 2029, που φέρνουν την Αθήνα στο επίκεντρο του συμπεριληπτικού αθλητισμού» δήλωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four ΑΘΗΝΑ 2026, Δημήτρης Φραγκάκης, ενώ ο ομόλογος του της ΕΟΑΚ, Βασίλης Κόσκορης, υπογράμμισε: «Η συμμετοχή μας στο Final Four Athens 2026 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον αθλητισμό των Κωφών και να χτίσουμε γέφυρες με το ευρύ κοινό, ενόψει και της διοργάνωσης των Deaflympics 2029 στην Αθήνα».
Ο γενικός γραμματέας της ΕΟΑΚ, Τάκης Κορδονούρης, επισήμανε: «Μέσα από τις δράσεις στη Fan Zone, δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσει έναν αθλητισμό χωρίς φραγμούς, σε μια περίοδο που η χώρα μας προετοιμάζεται για μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση, τους Deaflympics 2029».
Η Αθήνα δεν φιλοξενεί απλώς ένα Final Four. Χτίζει την επόμενη μέρα του αθλητισμού. Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εξαιρέσεις.
