Σάκοτα: Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται
Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα μετά το ΑΕΚ - Άρης
Λίγες ημέρες μετά τον χαμένο τελικό του BCL η ΑΕΚ κλήθηκε να επιστρέψει στα παρκέ για να παίξει τον 1ο ημιτελικό της Stoiximan Basket League.
Η Ένωση κέρδισε 87-81 τον Άρη στα Άνω Λιόσια και έκανε το 1-0 στη σειρά χωρίς όμως να εντυπωσιάσει. Μετά τον αγώνα ο προπονητής της, Ντράγκαν Σάκοτα, στάθηκε στον χαμένο τελικό με τη Ρίτας και σχολίασε τον ημιτελικό και τη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα
Για το πόσο δύσκολο ήταν το ψυχολογικό κομμάτι μετά τον χαμένο τελικό: «Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Κάναμε προπονήσεις. Φαίνονταν όλα καλά στην προπόνηση. Αντιδράσαμε πολύ καλά θα έλεγα. Το πρώτο ημίχρονο είχαμε 17 ασίστ, ήταν εντυπωσιακό από τις 27 που είχαμε στο σύνολο. Ο Άρης είχε κάνει πολλές προπονήσεις και ποντάρε στην πιεστική άμυνα και στις αλλαγές. Στο πρώτο μέρος κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο ξεφύγαμε στο σκορ. Το παιχνίδι πήγε ακριβώς όπως το προηγούμενο, στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση»
Για το τι θέλει να δει στο επόμενο παιχνίδι: «Ο καθένας διαχωρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Τα παιχνίδια πάνε και έρχονται. Όσο περνάνε οι μέρες ελπίζω να είμαστε πιο έτοιμοι με φυσική κατάσταση. Το επόμενο παιχνίδι είναι match - ball για εμάς»
