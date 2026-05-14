Πρόεδρος Βαλένθια μετά την πρόκριση κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης»
Ο Χουάν Ρόιγκ ενθουσιασμένος από την πρόκριση της ομάδας του για πρώτη φορά σε Final 4 μίλησε σε ισπανικό μέσο για όλη την πορεία της Βαλένθια στην κανονική περίοδο και τη περιμένει από το Final 4
Ο Χουάν Ρόιγκ δεν έκρυψε τη χαρά του μετά τη μεγάλη πρόκριση της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο Final 4 της Αθήνας, τονίζοντας πως η ισπανική ομάδα απέκλεισε «έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης».
Ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια των παικτών και του Πέδρο Μαρτίνεθ, αλλά και στη στήριξη των φιλάθλων στη «Roig Arena», υπογραμμίζοντας πως η παρουσία στο Final Four ανεβάζει το επίπεδο του συλλόγου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους υπολογισμούς που μπορεί να γίνονται στην κανονική διάρκεια μιας διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας πως η φιλοσοφία της ομάδας είναι να παίζει πάντα για τη νίκη, ανεξαρτήτως αντιπάλου.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά για τους φιλάθλους μας.
Έχουμε έναν εξαιρετικό γενικό διευθυντή, τον Ενρίκ Καρμπονέλ, και οι παίκτες και ο προπονητής έδωσαν τα πάντα στο παιχνίδι».
Για την εμπειρία που έζησε στη Roig Arena:
«Ζήσαμε έναν απίστευτο αγώνα, τον απολαύσαμε πλήρως.
Το καλύτερο είναι ότι φέτος οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν υπέροχα και μας στήριξαν με απίστευτο τρόπο, τόσο στα καλά όσο και στα άσχημα παιχνίδια.
Πάντα μας χειροκροτούσαν. Είμαστε χαρούμενοι που τους βλέπουμε τόσο ευτυχισμένους. Το απολαύσαμε πραγματικά».
Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Η συμμετοχή στο Final 4 ανεβάζει το επίπεδο του συλλόγου, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι.
Έχουμε έναν σπουδαίο προπονητή, δώσαμε τρία τεράστια παιχνίδια εδώ στο Roig Arena και αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης».
Για τους υπολογισμούς στην κανονική διάρκεια και το ενδεχόμενο να αποφύγουν τον Παναθηναϊκό:
«Όλες οι οκτώ ομάδες είναι εξίσου δυνατές. Πρέπει να κάνεις αυτό που ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει περάσει στην ομάδα: να παίζεις πάντα για τη νίκη, χωρίς να κοιτάς τον αντίπαλο.
Αν αρχίσεις να υπολογίζεις τη βαθμολογία, μπορεί να αποκλειστείς από αυτόν που διάλεξες να αποφύγεις.
Ευτυχώς διασταυρωθήκαμε με τον Παναθηναϊκό, μια πολύ δυνατή ομάδα, και παίξαμε μια εξαιρετική σειρά».
Για το πώς περιμένει να υποδεχθούν τη Βαλένθια στην Αθήνα, όπου θα διεξαχθεί το Final 4:
«Είναι μια υπέροχη πόλη και ελπίζουμε να μας υποδεχθούν καλά.
Θα είμαστε στο γήπεδό τους, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι στον σύλλογο, τους συγχαίρουμε γιατί κι εκείνοι έδωσαν τα πάντα, αλλά μόνο ένας μπορεί να κερδίσει».
