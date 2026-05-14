Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Η έφηβη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά την πτώση της από εξαώροφη πολυκατοικία την Τρίτη
Ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη γράφτηκε απόψε, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας, μαζί με μία συνομήλικη φίλη της.
Η μαθήτρια εξέπνευσε σήμερα (14/5), ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.
Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.
Η ανακοίνωση του ΚΑΤ
«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».
Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5). Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε μάχη στη ΜΕΘ, όπου και δυστυχώς, κατέληξε.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι.
Η πρώτη μαθήτρια που εξέπνευσε την Τρίτη, είχε αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο» κατέληγε.
Επίσης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της δεύτερης 17χρονης που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, στο οποίο έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς με τις πανελλήνιες.
«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.
Η μαθήτρια εξέπνευσε σήμερα (14/5), ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.
Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.
Η ανακοίνωση του ΚΑΤ
«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».
Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5). Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε μάχη στη ΜΕΘ, όπου και δυστυχώς, κατέληξε.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι.
Η πρώτη μαθήτρια που εξέπνευσε την Τρίτη, είχε αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο» κατέληγε.
Επίσης οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της δεύτερης 17χρονης που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, στο οποίο έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς με τις πανελλήνιες.
Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας επιθυμούν αντί για στεφάνια δωρεά στο Χαμόγελο του ΠαιδιούΟι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που έχασε τη ζωή της επί τόπου την Τρίτη (12/5), επιθυμούν όποιος μπορεί αντί για στεφάνια να πραγματοποιήσει στη μνήμη της κόρης τους δωρεά στο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα