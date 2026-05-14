Euroleague για Ολυμπιακό ενόψει Final 4: «Αυτό είναι το ρόστερ τους και είναι όλοι έτοιμοι, μπορούν να το σηκώσουν;»
Η λίγκα ανάρτησε ένα βίντεο με το ρόστερ του Ολυμπιακού παραταγμένο και έθεσε ένα ερώτημα εν όψει του Final 4 της Αθήνας
Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για το Final 4 της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens στις 22-24 Μαΐου.
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρ στον ημιτελικό και αν προκριθούν θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του Βαλένθια-Ρεάλ.
Την Πέμπτη (14/5) οι Πειραιώτες είχαν την Media Day τους εν όψει του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού ραντεβού με τους διοργανωτές να αναρτούν ένα VIDEO με το ρόστερ του Ολυμπιακού, το οποίο συνόδευσαν με ένα ερώτημα για την ομάδα του Μπαρτζώκα.
Συγκεκριμένα ανέφεραν: «Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι εδώ και έτοιμο. Μπορούν να πάνε ως το τέλος και να σηκώσουν το τρόπαιο;»
⚱️ The @Olympiacos_BC squad is here and ready.— EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026
Can they go all the way and lift the trophy?#F4GLORY pic.twitter.com/yJPDr2XJBd
