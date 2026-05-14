Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλάζιες σημαίες Χαλκιδική Κρήτη Αττική Παραλίες

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες - Αναλυτικά η λίστα με τις βραβευμένες παραλίες και τις μαρίνες στη χώρα μας

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
Επιμέλεια: Ελένη Ζώη - Τήλα
10 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας Γαλάζια Σημαία 2026 βρίσκεται η Ελλάδα.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.


Οι ακτές της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες 

Π.Ε. ΕΒΡΟY [3]

Δήμος Αλεξανδρούπολης: 

  1. Δελφίνι
  3. Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης
  5. Κυανή Ακτή

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]

Δήμος Μαρωνείας-Σαπών: 

  1. Κρυονέρι
  3. Δήμος Κομοτηνής
  5. Αρωγή
  7. Μέση
  9. Φανάρι/Ιουλία

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [5]

Κλείσιμο
Δήμος Αβδήρων:

  1. Άβδηρα/Πόρτο Μόλο
  2. Λεύκιππος
  3. Μάνδρα
  4. Μυρωδάτο
  5. Δήμος Τοπείρου
  6. Μάγγανα

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [9]

Δήμος Νέστου: 

  1. Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Paralia Beach

Δήμος Καβάλας: 

  1. Μπάτης
  2. Περιγιάλι
  3. Τόσκα/Tosca Beach

Δήμος Παγγαίου:

  1. Αμμόλοφοι
  2. Νέα Ηρακλείτσα
  3. Νέα Πέραμος
  4. Οφρύνιο/Τούζλα
  5. Σαρακήνα

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
Αμμόλοφοι

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [5]

Δήμος Θάσου: 

  1. Θάσος Πόλη/Λιμανάκι
  2. Μακρύαμμος
  3. Πευκάρι 2/Alexandra Beach
  4. Πρίνος Δασύλιο 2/Ilio Mare Beach
  5. Χρυσή Αμμουδιά/Golden Beach Camping

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]

Δήμος Βόλβης:

  1. Ασπροβάλτα
  2. Νέα Βρασνά
  3. Παραλία Βρασνών
  4. Πόρτο Φίνο
  5. Σερραϊκή Ακτή
  6. Σταυρός Ανατολική
  7. Σταυρός Δυτική
  8. Σταυρός Κεντρική

Δήμος Θερμαϊκού:

  1. Αγ. Τριάδα / ΠΙΚΠΑ
  2. Μηχανιώνα-Τουρμπαλί
  3. Νέοι Επιβάτες
  4. Περαία-Κοχύλι
  5. Περαία-Πλατεία Μνήμης

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [93]

Δήμος Αριστοτέλη:

  1. Mount Athos Ιερισσού
  2. Αγ. Παύλος/Alexandros Palace Hotel
  3. Αλυκές
  4. Ιερισσός/Δημοτική 1
  5. Ιερισσός/Δημοτική 2
  6. Ιερισσός/Δημοτική 3
  7. Κάμπος
  8. Καμπούδι 1/Ακτή Ουρανούπολη
  9. Καμπούδι 2/Θεοξένια
  10. Καμπούδι 3/Άκραθως
  11. Κομίτσα
  12. Νέα Ρόδα 2
  13. Ολυμπιάδα
  14. Ουρανούπολη 2/Eagles Palace
  15. Ουρανούπολη 3/Aristoteles

Δήμος Σιθωνίας: 

  1. Αρμενιστής
  2. Ελαιών
  3. Ελιά 2/Anthemus
  4. Ελιά/Acrotel
  5. Καλογριάς
  6. Λαγομάνδρα/Lagomandra Beach Hotel
  7. Λιβροχιό 1
  8. Μακριά Λαγκάδα/Porfi Beach
  9. Μαρμαράς
  10. Νικήτη 2
  11. Παράδεισος
  12. Πλατανίτσι
  13. Πόρτο Καρράς 1/Κόχη
  14. Πόρτο Καρράς 2/Σιθωνία Μελίτων
  15. Σαλονικιού
  16. Σάρτι 1
  17. Στυλαδαριό/Poseidon Hotel Sea Resort
  18. Συκιά
  19. Τορώνη

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
Αρμενιστής

Δήμος Πολυγύρου: 

  1. Γερακινή
  2. Γερακινή/Ikos Olivia
  3. Καλύβες
  4. Μεταμόρφωση
  5. Σαργκάνι/Blue Dolphin
  6. Ψακούδια Ανατολικά
  7. Ψακούδια Δυτικά

Δήμος Κασσάνδρας: 

  1. Sani Dunes
  2. Άθυτος/Afitis Hotel
  3. Άθυτος/Βάρκες
  4. Ελάνη
  5. Καλλιθέα-Δημοτικό Αναψυκτήριο
  6. Καλλιθέα/Άμμων Ζευς
  7. Κάνιστρο/Miraggio
  8. Κοινοτική Πλαζ Νέας Σκιώνης
  9. Κρυοπηγή 2/Alexander Τhe Great Beach Hotel
  10. Κρυοπηγή 4/Kassandra Palace
  11. Κρυοπηγή Δημοτικό Αναψυκτήριο
  12. Λουτρά Αγίας Παρασκευής
  13. Μένδη Καλάνδρα
  14. Μόλα Καλύβα
  15. Παλιούρι Κάνιστρο
  16. Πευκοχώρι Yalla-Flegra
  17. Πευκοχώρι-Fyki Beach
  18. Πολύχρονο 3
  19. Πολύχρονο-Cocones Beach
  20. Πολύχρονο/Azur Hotel
  21. Ποσείδι /Possidi Holidays Resort
  22. Ποσείδι Pohonda
  23. Ποσείδι Κέντρο
  24. Ποσείδι-Αιγαιοπελαγήτικα
  25. Ποσείδι/Cocus
  26. Σάνη 2/Sani Beach
  27. Σάνη 3/Sani Club
  28. Σάνη Αστερίας
  29. Σίβηρη Κέντρο
  30. Φούρκα
  31. Χανιώτη 1
  32. Χανιώτη 3/Domes Noruz Kassandra

Δήμος Νέας Προποντίδας: 

  1. Βεργιά
  2. Γεωπονικά-Μυκονιάτικα
  3. Διονυσίου
  4. Ελαιώνας/Ikos Oceania
  5. Μουριές
  6. Νέα Ηράκλεια
  7. Νέα Ηράκλεια-Σαχάρα
  8. Νέα Καλλικράτεια
  9. Νέα Μουδανιά
  10. Νέα Πλάγια
  11. Νέα Ποτίδαια Προποντίδας
  12. Νέα Ποτίδαια/Portes Beach
  13. Νέα Ποτίδαια-Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου
  14. Πορταριά
  15. Πόρτες/Portes Lithos
  16. Ρόα/Pomegranate Wellness Spa & Potidea Palace
  17. Σωζόπολη Κέντρο
  18. Σωζόπολη/Ναυτίλος
  19. Τρίγλια
  20. Φλογητά

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [15]

Δήμος Κατερίνης:

  1. Καλλιθέα
  2. Καλλιθέα/Mediterranean Village
  3. Κορινός
  4. Ολυμπιακή Ακτή
  5. Παραλία
  6. Περίσταση

Δήμος Δίου-Ολύμπου:

  1. Βαρικό
  2. Λεπτοκαρυά
  3. Λεπτοκαρυά 2
  4. Λιτόχωρο
  5. Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα
  6. Ν.Παντελεήμονας-Σκοτίνα 2
  7. Νέοι Πόροι
  8. Πλάκα
  9. Πλαταμώνας

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]

Δήμος Τεμπών:

  1. Νέα Μεσάγγαλα 1- Θέση Καράβια
  2. Νέα Μεσάγγαλα 2- Θέση Μανίκας
  3. Νέα Μεσάγγαλα 3- Θέση Αμμόλοφοι

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [22]

Δήμος Βόλου:

  1. Αγριά/Valis Resort
  2. Αλυκές
  3. Αμαρυλλίδος
  4. Αμφανών
  5. Άναυρος
  6. Θωμάς Σουτραλί Αγριάς
  7. Καρνάγιο
  8. Κριθαριά
  9. Νέα Αγχίαλος
  10. Πλάκες
  11. Πλατανίδια
  12. Χρυσή Ακτή Παναγιάς
  13. Δήμος Αλμυρού
  14. Αλμυρός
  15. Αμαλιάπολη
  16. Αχίλλειο
  17. Λεύκη Πτελεού
  18. Λουτρό Πτελεού
  19. Νηες Σούρπης

Δήμος Νότιου Πηλίου:

  1. Αμποβός
  2. Καλά Νερά
  3. Καλλιφτέρη
  4. Κορώπη / Μπούφα

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [18]

Δήμος Σκιάθου:

  1. Αγ. Ελένη
  2. Αγ. Παρασκευή-Πλατανιάς
  3. Αμπελάκια/Elivi
  4. Ασέληνος
  5. Αχλαδιές
  6. Βασιλιάς
  7. Βρομόλιμνος
  8. Γούρνες Ελιά
  9. Καναπίτσα
  10. Κουκουναριές
  11. Μάραθα/Skiathos Palace Hotel
  12. Μεγάλη Αμμος
  13. Μεγάλη Μπανάνα/Elivi
  14. Μικρή Μπανάνα/Elivi
  15. Τζανεριά
  16. Τρούλος

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
Κουκουναριές

Δήμος Σκοπέλου:

  1. Αντρίνα/Adrina Beach
  2. Αντρίνα/Adrina Resort

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [7]

Δήμος Στυλίδας:

  1. Γλύφα

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου:

  1. Καμένα Βούρλα/Mitsis Galini

Δήμος Λοκρών:

  1. Βλυχάδα
  2. Λιβανάτες 1/Κυανή
  3. Λιβανάτες 2/Σχοινιάς
  4. Λιβριχιό
  5. Σκάλα Αταλάντης

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [14]

Δήμος Δωρίδος:

  1. Αγ. Νικόλαος
  2. Βάθη
  3. Γλυφάδα
  4. Ερατεινή
  5. Μαραθιάς
  6. Μοναστηράκι
  7. Σεργούλα
  8. Σκάλωμα
  9. Χιλιαδού

Δήμος Δελφών:

  1. Άγιοι Πάντες
  2. Βραχάκια
  3. Καλαφάτης
  4. Μαϊάμι
  5. Τροκαντερό-Αγκάλη

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας:

  1. Αγ. Ισίδωρος

Δήμος Τανάγρας:

  1. Πλάκα Δηλεσίου

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [6]

Δήμος Χαλκιδέων:

  1. Αλυκές Δροσιάς
  2. Αστέρια Χαλκίδας
  3. Λευκαντί

Δήμος Καρύστου: 

  1. Venus
  2. Κοκκίνι
  3. Κρεμάλα

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [17]

Δήμος Μαραθώνος:

  1. Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος:

  1. Διασταύρωση
  2. Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 

  1. Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής:

  1. Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού:

  1. Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi
  2. Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi
  3. Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi
  4. Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

  1. Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis
  2. Βούλα Α
  3. Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας:

  1. Γλυφάδα
  2. Γλυφάδα Α
  3. Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων:

  1. Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας:

  1. Αγ. Μαρίνα

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [16]

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων:

  1. Λουτράκι-Μπούτσι/Poseidon Resort
  2. Λουτράκι 1
  3. Λουτράκι 2
  4. Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι

Δήμος Κορινθίων: 

  1. Αλμυρή
  2. Ιερατική
  3. Καλάμια
  4. Κόρφος
  5. Λέχαιο
  6. Ποσειδωνία

Δήμος Βέλου-Βόχας: 

  1. Βραχάτι
  2. Κοκκώνι

Δήμος Σικυωνίων:

  1. Πευκιάς
  2. Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
  3. Δερβένι
  4. Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
  5. Συκιά

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [2]

Δήμος Ναυπλιέων:

  1. Κονδύλι
  2. Πλάκα

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας:

  1. Άγιος Ανδρέας
  2. Ατσίγγανος
  3. Καλλιστώ
  4. Ξηροπήγαδο

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [7]

Δήμος Μονεμβασιάς:

  1. Αρχάγγελος
  2. Μεγάλη Άμμος
  3. Μονεμβασιά
  4. Νεάπολη
  5. Πλύτρα-Παχιάμμος
  6. Πορί
  7. Τηγάνια

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [9]

Δήμος Καλαμάτας:

  1. Ανατολική Καλαμάτα 1/Ανάσταση
  2. Ανατολική Καλαμάτα 2-Τέρμα Ναυαρίνου
  3. Βέργα- Αλμυρός
  4. Δυτική Καλάματα-Παραλία Κορδία
  5. Μικρή Μαντίνεια
  6. Δήμος Μεσσήνης
  7. Μπούκα
  8. Δήμος Πύλου-Νέστορος
  9. Γιάλοβα/Mandarin Oriental-Costa Navarino
  10. Γιάλοβα/W-Costa Navarino

Δήμος Τριφυλίας:

  1. Dunes Beach-Costa Navarino

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [12]

Δήμος Ζαχάρως:

  1. Καϊάφας - Ζαχάρω 1
  2. Καϊάφας - Ζαχάρω 2
  3. Καϊάφας - Ζαχάρω 3

Δήμος Πύργου:

  1. Σκαφιδιά/Aldemar

Δήμος Ήλιδας:

  1. Κουρούτα

Δήμος Πηνειού:

  1. Αρκούδι
  2. Βαρθολομιό
  3. Γλύφα

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης:

  1. Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort
  2. Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Βeach
  3. Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis
  4. Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [4]

Δήμος Δυτικής Αχαΐας:

  1. Καλογριά/Kalogria Beach
  2. Λακκόπετρα/Lakopetra Beach

Δήμος Αιγιαλείας:

  1. Αλυκή
  2. Ελαιώνας

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]

Δήμος Ναυπακτίας:

  1. Κάτω Βασιλική
  2. Κρυονέρι

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [8]

Δήμος Πρέβεζας:

  1. Κανάλι
  2. Κυανή
  3. Μέγα Άμμος
  4. Μονολίθι
  5. Πλατάνια

Δήμος Πάργας:

  1. Αμμουδιά
  2. Βάλτος/Parga Beach Resort
  3. Λούτσα

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [18]

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας:

  1. Αλμυρός/Grecotel Costa Botanica

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

  1. Αγ. Γόρδιος/La Grotta Verde
  2. Αγία Αικατερίνη
  3. Αίολος/Aeolos Beach Resort
  4. Αλυκές Ποταμού/Kerkyra Blue Hotel n’ Spa by Louis Hotels
  5. Γλυφάδα/Domes of Corfu
  6. Δασιά/Ikos
  7. Δασιά/Ikos Odisia
  8. Δαφνίλα/Eva
  9. Δαφνίλα/Grecotel Daphnila Bay Dassia
  10. Κανόνι
  11. Κομμένο/Corfu Imperial
  12. Κοντόκαλι/Kontokali Bay Resort
  13. Μπενίτσες

Δήμος Νότιας Κέρκυρας:

  1. Άγιος Ιωάννης Περιστερών/Marbella Corfu
  2. Ίσσος/Sandy Beach Resort
  3. Μωραΐτικα/Delfinia Hotels
  4. Μωραΐτικα/Domes Miramare Corfu

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [2]

Δήμος Λευκάδας:

  1. Αη Γιάννης
  2. Λευκάδα-Γύρα

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]

Δήμος Ιθάκης:

  1. Πόλη-Τα Δεξιά

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [13]

Δήμος Αργοστολίου:

  1. Άβυθος
  2. Αϊ Χέλης
  3. Άμμες
  4. Αράγια Πόρου
  5. Λουρδάς
  6. Μακρύς Γιαλός
  7. Μεγάλη Άμμος
  8. Μπούκα Γραδάκια
  9. Πλατύς Γιαλός
  10. Σκάλα 1
  11. Σκάλα 2

Δήμος Σάμης:

  1. Αντίσαμος
  2. Μύρτος

Δείτε τις 624 παραλίες της Ελλάδας με Γαλάζιες Σημαίες για το 2026, κάποιες δεν τις περιμένατε - Οι 17 καλύτερες ακτές της Αττικής
Μύρτος

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [12]

Δήμος Ζακύνθου:

  1. Αλυκανάς 1
  2. Αλυκές 1
  3. Άμπουλα Τραγάκι
  4. Γάιδαρος
  5. Γέρακας
  6. Καλαμάκι 2
  7. Κατραγάκι/Eleon Grand Resort
  8. Λίμνη Κεριού
  9. Μπανάνα Βασιλικού
  10. Μπούκα
  11. Τσιλιβί
  12. Ψαρού

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [41]

Δήμος Καντάνου-Σελίνου:

  1. Γραμμένο
  2. Παχειά Άμμος
  3. Σούγια
  4. Χαλίκια

Δήμος Κισσάμου:

  1. Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα

Δήμος Πλατανιά:

  1. Κολυμβάρι/Euphoria Resort
  2. Πλατανιάς Λιμανάκι/Porto Platanias Beach
  3. Πλατανιάς/Minoa Palace Resort
  4. Πλατανιάς/Γερανιώτης
  5. Ραπανιανά/Cavo Spada

Δήμος Χανίων:

  1. Αγ. Απόστολοι 1
  2. Αγ. Απόστολοι 2
  3. Αγ. Μαρίνα/Santa Marina
  4. Αγ. Μαρίνα/The noverian Antama organic beach resort
  5. Αγ. Ονούφριος
  6. Αγία Μαρίνα/Almira Beach
  7. Βλητές
  8. Καλαθάς
  9. Καλαμάκι
  10. Κλαδισός/Domes Zeen Chania
  11. Μαράθι
  12. Νέα Χώρα
  13. Σταλός
  14. Σταυρός
  15. Χρυσή Ακτή

Δήμος Αποκορώνου:

  1. Αλμυρίδα
  2. Γεωργιούπολη/Corissia Hotels
  3. Γεωργιούπολη/Corissia Princess
  4. Καβρός/Anemos Luxury Grand Resort
  5. Καβρός/Delfina Tropic Beach
  6. Καβρός/Eliros Mare
  7. Καβρός/Georgioupolis Resort
  8. Καβρός/La Mer Resort
  9. Καβρός/Mythos Palace
  10. Καβρός/Vantaris Palace
  11. Καβρός/Ventale Islande Breeze Resort
  12. Καλύβες Ξυδά
  13. Κυανή
  14. Μαϊστράλι
  15. Περαστικός/Mare Monte
  16. Περαστικός/Pilot Beach

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [24]

Δήμος Ρεθύμνης:

  1. Αδελιανός Κάμπος A/Aquila Rithymna Beach
  2. Αδελιανός Κάμπος/Caramel Boutique
  3. Αδελιανός Κάμπος/Uzenie All Suites Boutique Resort
  4. Πηγιανός Κάμπος/Amira Luxury Resort
  5. Πηγιανός Κάμπος/Grecotel LUXME White
  6. Πλατανιάς Β/Minos Mare Resort
  7. Ρέθυμνο 1-Aquila Porto Rethymno
  8. Ρέθυμνο 1/Ilios beach
  9. Ρέθυμνο 1/Kriti beach
  10. Ρέθυμνο 2/Pearl Βeach
  11. Ρέθυμνο 4-Μυσσίρια/Creta Palace
  12. Ρέθυμνο/Ικόνες
  13. Σκαλέτα/Creta Star
  14. Σκαλέτα/Rethymno Mare

Δήμος Μυλοποτάμου:

  1. Λιανός Κάβος Λαυρίς/Iberostar Creta Panorama
  2. Λιανός Κάβος/Creta Marine
  3. Μπαλί Λιβάδι/Mitsis Bali Paradise
  4. Πάνορμο Λίμνη/Grecotel Club Marine Palace

Δήμος Αγίου Βασιλείου:

  1. Αγ. Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι
  2. Αγ. Παύλος
  3. Πλακιάς
  4. Πλακιάς/Alegria Beach Resort
  5. Ροδάκινο
  6. Σούδα

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [37]

Δήμος Μαλεβιζίου:

  1. Αμμουδάρα 1/Agapi Beach
  2. Αμμουδάρα 4/Candia Maris
  3. Αμμουδάρα/Atlantica Akti Zeus
  4. Αμμουδάρα/Dessole Dolphin Bay
  5. Αμμουδάρα/Enorme Teatro Beach
  6. Αμμουδάρα/Lifestyle Beach
  7. Ελληνοπεράματα/Apollonia Beach
  8. Μαδέ/Athina Palace
  9. Φόδελε/Fodele Beach Hotel

Δήμος Χερσοννήσου:

  1. Αγ. Γεώργιος 1/ Knossos Royal
  2. Αγ. Γεώργιος 2-Παναγία ρύζι /Annabelle Beach Resort
  3. Αγ. Γεώργιος 3/Canvas By Mitsis Cretan Village
  4. Αγ. Γεώργιος 3/Mitsis Royal Mare
  5. Αγ. Δημήτριος/Alexander Beach
  6. Αγ. Δημήτριος/Cactus Beach Hotel
  7. Αγία Πελαγία-Μενόπετρα/Akrogiali Beach
  8. Αμνισός/Unique Blue Resort
  9. Ανάληψη/Paralos Kosta Alimia
  10. Ανισσαράς/Lyttos Beach
  11. Ανισσαράς/Mitsis Selection Laguna
  12. Γούβες 1/Amirandes
  13. Δράπανος/Nana Golden Beach, Nana Princess
  14. Εσταυρωμένος/Arina Beach Hotel
  15. Καστρί/Creta Maris
  16. Κλωντζάνη/Enorme Ammos Beach
  17. Κλωντζάνη/Sirens Hotels
  18. Κοκκίνη Χάνι/Knossos Beach
  19. Κοκκίνη Χάνι/Mitsis Rinela
  20. Κοκκίνη Χάνι/Themis Beach
  21. Λιμένας Χερσονήσου 1/AKASHA Beach Hotel & Golden Beach
  22. Λιμένας Χερσονήσου 5/Silva Beach Hotel
  23. Ποταμός Α
  24. Ποταμός/Phāea Cretan Malia
  25. Σαραντάρι

Δήμος Φαιστού:

  1. Καλοί Λιμένες
  2. Κόκκινος Πύργος
  3. Μάταλα

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [52]

Δήμος Αγίου Νικολάου:

  1. Αγ. Νικόλαος 1/St. Nicolas Bay
  2. Αγ. Νικόλαος 2/Minos Palace
  3. Αγ. Νικόλαος 3/Minos Beach
  4. Αγ. Παντελεήμονας
  5. Αλμυρός
  6. Αμμος / Μαρίνα
  7. Αμμος/Δημοτική
  8. Αμμουδάρα
  9. Αμμούδι/Niko Seaside Resort & InterContinental Crete
  10. Δρήρος/Domes of Elounda
  11. Ελούντα /Porto Elounda
  12. Ελούντα 1/Elounda Blu
  13. Ελούντα/Elounda Mare
  14. Καραβοστάσι
  15. Κιτροπλατεία
  16. Μιραμπέλλο/Wyndham Grand Crete Mirabello Bay
  17. Μπούφος
  18. Πηγαϊδάκια Ελούντας/Elounda Village
  19. Πήλος/Istron Bay
  20. Πλάκα/Phaea Blue
  21. Πόρος 1/Elounda Bay Palace
  22. Πόρος 2/Elounda Beach
  23. Σπηλιάδα/Kalimera Kriti
  24. Σχίσμα
  25. Χαβάνια 1/Candia Park Village
  26. Χαβάνια 2
  27. Χιόνα

Δήμος Σητείας:

  1. Ανάληψη
  2. Βάι/Φοινικόδασος
  3. Βουρλιά
  4. Κάτω Ζάκρος
  5. Κουρεμένος
  6. Λαγούφα/Μικρή Πόλη Κρήτη
  7. Λιμανάκι
  8. Μακρύγιαλος-Λαγκούφα/Sunwing Makrigialos Beach
  9. Σητεία 1-Γαλλικό/Sitia Beach
  10. Σητεία 1/Γαλλικό
  11. Χιόνα

Δήμος Ιεράπετρας:

  1. Αγία Φωτιά
  2. Γρα Λυγιά
  3. Ιεράπετρα 1/Δημοτική
  4. Ιεράπετρα 2/Δημοτική
  5. Ιεράπετρα/Enorme Santanna Beach
  6. Καθαράδες/Numo Ierapetra
  7. Καθαράδες/Ostria Resort
  8. Κακή Σκάλα/Avra Beach
  9. Κοινοτική Πλαζ Μακρύγιαλου
  10. Κουτσουνάρι 2/Kakkos Bay
  11. Κουτσουνάρι-Αγ.Ιωάννης/Mare Blue & Village
  12. Κουτσουνάρι/Coriva Beach-Pelagos Seaside
  13. Κουτσουνάρι/Robinson Ierapetra
  14. Μύρτος

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [28]

Δήμος Ρόδου:

  1. Αμμούδες Φαληράκι/Mitsis Selection Alila
  2. Αμμούδες-Φαληράκι/ Elysium Resort
  3. Αμμούδες-Φαληράκι/Rodos Palladium
  4. Αφάντου 2/Irene Palace
  5. Αφάντου 2/Port Royal
  6. Βλήχα/Lindos Grand Resort
  7. Βληχά/Lindos Mare & Lindos Blu
  8. Γαλούνι Κοκκινόγια/Boutique 5 Hotel
  9. Γαλούνι Κοκκινόγια/Mayia Exclusive Resort
  10. Γαλούνι Κοκκινόγια/Mitsis Rodos Village
  11. Γαλούνι Κοκκινόγια/Princess Adriana Resort
  12. Γεννάδι/Gennadi Grand Resort
  13. Ιαλυσός/The Ixian Grand
  14. Ιξιά/Amus
  15. Κιοτάρι 3/Rodos Princess Beach
  16. Κιοτάρι/Lindos Imperial Resort
  17. Κολύμπια Α-Λιμανάκι/Atlantica Imperial
  18. Κολύμπια/Mythos Beach
  19. Κολύμπια/Μικρή Πόλη
  20. Λάρδος 1/Lindos Princess Beach
  21. Λάρδος 3/Lindian Village
  22. Λαχανιά/Atrium Prestige
  23. Μεγάλη Γη/Atlantica Dreams Resort
  24. Πλημμύρι/Tui Magic Life Plimmiri by Atlantic
  25. Ρένη 1/Sunwing Kallithea Beach
  26. Ρένη Καλάθου/Atrium Palace
  27. Φαληράκι 2/Amada Colossos
  28. Ψαλτός/Lindian Dream Resort Hotel

Π.Ε. ΚΩ [11]

Δήμος Κω:

  1. Άκρο Χελώνας/Robinson Club Daidalos
  2. Βουνό/Mitsis
  3. Γουρνιάτης/Atlantica Beach Resort Kos
  4. Κέφαλος/Ikos Aria
  5. Λάμπη/Aqua Blu Hotel
  6. Λάμπη/Blue Lagoon
  7. Λάμπη/Pelagos Suites Hotel
  8. Μαρμάρι/Casa Paradiso
  9. Μπαμιαλίκι/Astir Odysseus
  10. Τρούλος/Neptune Luxury Resort
  11. Ψαλίδι/Mitsis Ramira

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [1]

Δήμος Άνδρου:

  1. Δελαβόγια/Aneroussa Beach

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [7]

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης:

  1. Αγκαθωπές
  2. Αζόλιμνος
  3. Βάρη
  4. Γαλησσάς
  5. Κίνι
  6. Μεγάλος Γυαλός
  7. Φοίνικας

Π.Ε. ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ [4]

Δήμος Κέας:

  1. Γιαλισκάρι
  2. Κούνδουρος
  3. Οτζιάς
  4. Ποίσσες

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [4]

Δήμος Πάρου:

  1. Λιβάδια
  2. Λογαράς
  3. Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή
  4. Πούντα

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]

Δήμος Νάξου:

  1. Αγία Άννα
  2. Άγιος Γεώργιος
  3. Άγιος Προκόπιος

Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [10]

Δήμος Θήρας:

  1. Αγ. Γεώργιος
  2. Βλυχάδα
  3. Καμάρι 1
  4. Καμάρι 2
  5. Μονόλιθος
  6. Περίβολος
  7. Περίσσα
  8. Δήμος Ιητών
  9. Μαγγανάρι
  10. Μυλοπόταμος
  11. Όρμος

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [2]

Δήμος Σίφνου:

  1. Καμάρες
  2. Πλατύς Γιαλός

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [3]

Δήμος Ανατολικής Σάμου:

  1. Γλυκόριζα
  2. Δόρυσσα/Ποτοκάκι

Δήμος Δυτικής Σάμου:

  1. Ποτάμι

Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]

Δήμος Χίου:

  1. Αγ. Παρασκευή
  2. Αγ. Φωτεινή
  3. Αγιάσματα
  4. Άγιος Ισίδωρος
  5. Γιόσωνας
  6. Γωνιά
  7. Δασκαλόπετρα
  8. Δημοτική Πλαζ Χίου
  9. Καρφάς
  10. Κοντάρι
  11. Κώμη
  12. Λήμνος
  13. Λιθί
  14. Μέγας Λιμιώνας
  15. Όρμος Λω

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [31]

Δήμος Μυτιλήνης:

  1. Αγ. Ισίδωρος
  2. Άγιος Ερμογένης
  3. Βοτσαλάκια - Σκάλα Νέων Κυδωνιών
  4. Ευρειακή Γέρας
  5. Κανόνι Θέρμης
  6. Κράτηγος - 1η Καντίνα
  7. Κράτηγος - 2η Καντίνα
  8. Νησέλι Χαραμίδας
  9. Σκάλα Μυστεγνών
  10. Ταρσανάς
  11. Τάρτι
  12. Τσαμάκια
  13. Φάρα
  14. Χαραμίδα

Δήμος Δυτικής Λέσβου:

  1. Άναξος
  2. Βαθύ Κριτήρι
  3. Βατερά
  4. Γαβαθάς
  5. Εφταλού/Αγ. Ανάργυροι
  6. Κάγια
  7. Καλό Λιμάνι
  8. Μεντούσι
  9. Μόλυβος
  10. Νυφίδα
  11. Πέτρα
  12. Πλαζ Σιγρίου
  13. Σκάλα Ερεσού
  14. Σκάλα Καλλονής
  15. Σκάλα Πολιχνίτου
  16. Ταβάρι
  17. Τσόνια

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]

Δήμος Λήμνου:

  1. Άγιος Ιωάννης
  2. Εβγάτης-Ζεματάς
  3. Θάνος
  4. Πλατύ
  5. Ρηχά Νερά


Οι μαρίνες με Γαλάζιες Σημαίες 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [3]

Δήμος Σιθωνίας: Μαρίνα Πόρτο Καρράς

Δήμος Κασσάνδρας:

  1. Μαρίνα Σάνη
  2. Μαρίνα Miraggio

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [1]

Δήμος Σκύρου: Τουριστικό Καταφύγιο Λιναριάς Σκύρου

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [4]

Δήμος Λαυρεωτικής: Οlympic Μarine

Δήμος Αλίμου: Νέα Μαρίνα Αλίμου

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Μαρίνα Φλοίσβου

Δήμος Πειραιώς: D-Marin Μαρίνα Ζέας

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Μαρίνα Κλεοπάτρα

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [1]

Δήμος Πρέβεζας: Μαρίνα Πρέβεζας

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [2]

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων:

  1. Μαρίνα Γουβιών
  2. Μαρίνα Μπενιτσών

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [1]

Δήμος Λευκάδας: Μαρίνα Λευκάδας

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [1]

Δήμος Αγ. Νικολάου: Μαρίνα Αγ. Νικολάου

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [1]

Δήμος Ρόδου: Μαρίνα Ρόδου

Π.Ε. ΚΩ [1]

Δήμος Κω: Μαρίνα Κω

Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ [1]

Δήμος Λέρου: Μαρίνα Λέρου


Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία και τα κριτήρια

Η Γαλάζια Σημαία είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Απονέμεται από το 1987, με την προϋπόθεση να πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη Γαλάζια Σημαία, είναι η «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν είναι αποδεκτή από το πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα σκάφη), τα οποία αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Το ΥΠΕΝ, διά της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις ακτές και μαρίνες και την προώθηση της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας. Το ΥΠΕΝ, δια της ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, συμμετέχει επίσης στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων (EEK) του Προγράμματος.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, επισφραγίζοντας και τυπικά τους κοινούς στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Η εφαρμογή των κριτηρίων των δύο διεθνών προγραμμάτων αειφορικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της ΕΕΠΦ που αφορούν τον τουρισμό (Γαλάζια Σημαία και Green Key για τουριστικές επιχειρήσεις), διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές και απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπείται στην ΕΕΚ, συμμετέχοντας ενεργά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), υποστηρίζει το Πρόγραμμα και προτρέπει τους ΟΤΑ στην τήρηση της εφαρμογής των κριτηρίων του. Εκπροσωπείται επίσης στην ΕΕΚ.


Έλεγχος της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εργαστήρια.

Το ΥΠΕΝ δημιούργησε το «Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης», που αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, παρακολουθώντας συστηματικά τις ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν οικολογικό, κυρίως, αλλά και αισθητικό ενδιαφέρον ή δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ελέγχου της ποιότητας των υδάτων συνδυάζονται στο Μητρώο με την κατάσταση της ακτής και, μέσω της διαδικασίας αυτής, αποδίδεται ο επίσημος χαρακτηρισμός της ποιότητας των υδάτων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. Η.Π. 8600/416/E103/23.2.2009 (ΦΕΚ Β΄ 356/2009). Τα στοιχεία του Μητρώου αποστέλλονται κάθε χρόνο υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 της ως άνω ΚΥΑ. Η ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στον ιστότοπο www.bathingwaterprofiles.gr.


Κριτήρια του προγράμματος

Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

  1. «Εξαιρετική» ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
  2. Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό.
  3. Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά διαστήματα καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
  4. Συνεχής, τακτικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λπ.

Β. Οργάνωση ακτής

  1. Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων στον υποχρεωτικό πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής.
  2. Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
  3. Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
  4. Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
  5. Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών

  1. Παρουσία εκπαιδευμένων, πτυχιούχων ναυαγοσωστών σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη σχετική νομοθεσία, ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
  2. Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ).

Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

  1. Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον παράκτιο χώρο.
  2. Οργάνωση δραστηριοτήτων από τον διαχειριστή της ακτής, που να επιβεβαιώνουν και να υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του.
  3. Υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους επισκέπτες της ακτής.
Επιμέλεια: Ελένη Ζώη - Τήλα
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης