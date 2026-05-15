Στη βραδιά που διοργάνωσε το glo™ HILO ζήσαμε μια πολυαισθητηριακή βραδιά που εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό, υψηλής αισθητικής πάρτι μέχρι αργά.
Ξέσπασμα του Χέιζ Ντέβις στα social media: Η φωτογραφία του Γιαννακόπουλου και το «κάποιοι να προσέχουν τι λένε»
Ξέσπασμα του Χέιζ Ντέβις στα social media: Η φωτογραφία του Γιαννακόπουλου και το «κάποιοι να προσέχουν τι λένε»
Ο άσος του Παναθηναϊκού ανέβασε μια μεγάλη συλλογή με φωτογραφίες και βίντεο - Τα μαθήματα ελληνικών, το σχόλιο για τα ταξίδια του και τα γνωμικά
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέσπασε στα social media για την πολύ έντονη κριτική που έχει ασκηθεί στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, αλλά και στους παίκτες μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια.
Ο Αμερικανός άσος αναφέρθηκε στα μηνύματα και τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, μετά από τον αποκλεισμό των πρασίνων από την EuroLeague, μέσω μία ανάρτησης στα social media, ενώ στην τελευταία φωτογραφία της ανάρτησης υπάρχει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δείχνοντας έτσι ίσως τη στήριξή του.
Μεταξύ άλλων σε αυτή τη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο υπάρχει μια εικόνα που γράφει: «το να μετράς τα χρήματά μου, δεν τα προσθέτουν στον λογαριασμό σου», ενώ σχολιάζει με χιούμορ και την κριτική που δέχεται για τα ταξίδια που κάνει μετά τους αγώνες. Σε άλλη εικόνα δείχνει να κάνει μαθήματα ελληνικών, ενώ έχει ανεβάσει και ένα βίντεο οπαδού που πανηγυρίζει σπίτι του το buzzer beater του στο δεύτερο παιχνίδι με την Βαλένθια.
Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.
Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.
Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.
Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».
Ο Αμερικανός άσος αναφέρθηκε στα μηνύματα και τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει, μετά από τον αποκλεισμό των πρασίνων από την EuroLeague, μέσω μία ανάρτησης στα social media, ενώ στην τελευταία φωτογραφία της ανάρτησης υπάρχει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δείχνοντας έτσι ίσως τη στήριξή του.
Μεταξύ άλλων σε αυτή τη συλλογή φωτογραφιών και βίντεο υπάρχει μια εικόνα που γράφει: «το να μετράς τα χρήματά μου, δεν τα προσθέτουν στον λογαριασμό σου», ενώ σχολιάζει με χιούμορ και την κριτική που δέχεται για τα ταξίδια που κάνει μετά τους αγώνες. Σε άλλη εικόνα δείχνει να κάνει μαθήματα ελληνικών, ενώ έχει ανεβάσει και ένα βίντεο οπαδού που πανηγυρίζει σπίτι του το buzzer beater του στο δεύτερο παιχνίδι με την Βαλένθια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις«Ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου.
Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους “οπαδούς του καλού καιρού” που καλούμαστε να διαχειριστούμε.
Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει, όμως δεν είναι έτσι.
Να θυμάστε μόνο πως όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά.
Βλέπω πολλή τοξική συμπεριφορά, αλλά θυμηθείτε ότι κάθε σκύλος έχει τη μέρα του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα