Ο Ράφα Ναδάλ διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν υποψήφιο για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης

Από τον καιρό που μεσουρανούσε στο τενιστικό στερέωμα δεν είχε κρύψει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και τη Ρεάλ Μαδρίτης Ωστόσο, ο Ραφαέλ Ναδάλ , δείχνοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά φρόντισε να διαψεύσει γρήγορα τις φήμες που τον ήθελαν να εμπλέκεται στα κοινά της αγαπημένης του ομάδας λίγες ώρες μετά την ξαφνική προκήρυξη εκλογών από τον Φλορεντίνο Πέρεθ Ο 79χρονος Πέρεθ (79 ετών), παρόλο που έχει άλλα τρία χρόνια μετά την τελευταία εκλογή του, μετά την κριτική που δέχθηκε για τη φετινή αποτυχημένη σεζό0ν ανακοίνωσε την Τρίτη σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου ότι προκηρύσσει εκλογές ζητώντας ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη (κι αυτό γιατί από το 2009 και μετά εκλέγεται χωρίς αντίπαλο).Τώρα όμως φαίνεται ότι υπάρχουν επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να εμπλακούν σ' αυτήν την διαδικασία και μερίδα του Τύπου ενέπλεξε τον Ναδάλ αποκαλύπτοντας ότι είναι πιθανό να είναι υποψήφιος για την προεδρία (ως επικεφαλής σχήματος επιχειρηματιών) με τον γεννημένο στη Μαγιόρκα τενίστα να σπεύδει να διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.«Διάβασα δημοσιεύματα που με συνδέουν με μια πιθανή υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης», έγραψε ο Ναδάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν είναι αλήθεια».Ουσιαστικά ο Ναδάλ απάντησε μ' αυτόν τον τρόπο στο δημοσίευμα της εφημερίδας La Vanguardia που εδρεύει στη Βαρκελώνη, στο οποίο αναφέρει ότι ο Ενρίκε Ρικέλμε (διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Cox Energy) εξέταζε το ενδεχόμενο κοινής υποψηφιότητας μαζί με τον Νταβίντ Μεσονέρο, στέλεχος της Iberdrola. Το δημοσίευμα υποστήριζε ότι είχε γίνει προσέγγιση στον Ναδάλ ως μέρος αυτής της πρότασης.Τι έχει δηλώσει ο Ναδάλ στο παρελθόνΤον Νοέμβριο, ο Ναδάλ είχε δηλώσει στο The Athletic σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει πρόεδρος

«Δεν το νομίζω, αλλά ίσως — ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει το μέλλον, πρέπει να περιμένουμε».



Αυτή η δήλωση φάνηκε να είναι μια πιο συγκρατημένη στάση σε σχέση με παλαιότερες τοποθετήσεις του. Το 2023, όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ, είχε απαντήσει:

«Αν θα ήθελα; Νομίζω πως ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα, σήμερα έχουμε τον καλύτερο δυνατό πρόεδρο. Μετά, η ζωή παίρνει πολλές τροπές. Πρέπει να ξέρεις αν είσαι ικανός για τέτοια πράγματα. Είμαι ρεαλιστής και γνωρίζω τα όριά μου».



Ήδη από το 2017, ο Ναδάλ είχε παραδεχτεί: «Όλοι ξέρουν ότι είμαι φανατικός του ποδοσφαίρου και η Ρεάλ είναι η ομάδα μου. Το να μιλάμε γι' αυτό τώρα είναι ουτοπία, αλλά αν με ρωτάτε, φυσικά και θα ήθελα να γίνω πρόεδρος»