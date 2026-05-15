Νέο μήνυμα των ΗΠΑ στην Ευρώπη: Το Πεντάγωνο «παγώνει» ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

Η απόφαση έρχεται μετά την ανακοίνωση αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία και εν μέσω εντάσεων Τραμπ με τους Ευρωπαίους συμμάχους για το Ιράν

4.000 στρατιωτών των ΗΠΑ στην Πολωνία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, σε μια αιφνιδιαστική απόφαση που επαναφέρει τα ερωτήματα για τις επικείμενες περικοπές αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη από τον Ντόναλντ Τραμπ.



Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ζήτημα στο πρακτορείο, ενώ Αμερικανίδα γερουσιαστής ανέφερε ότι το Κογκρέσο δεν είχε ακόμη επίσημη ενημέρωση για την απόφαση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την αμερικανική κυβέρνηση.



Army Times, έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι



Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι η απόφαση για την Πολωνία αποτελεί μέρος μιας βραχυπρόθεσμης λύσης που θα επιτρέψει τελικά τη μείωση δυνάμεων στη Γερμανία, όπου σήμερα σταθμεύουν περίπου 35.000 Αμερικανοί στρατιώτες.



Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι στρατιώτες που επρόκειτο να μεταφερθούν προσωρινά στην Πολωνία ενδέχεται τελικά να προέλθουν από άλλες τοποθεσίες.



Τραμπ απαιτεί από το ΝΑΤΟ να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου.



Το Πεντάγωνο, ωστόσο, δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αναλυτικά το πώς σχεδιάζει τη μελλοντική διάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.



Ο Τραμπ φέρεται επίσης εξοργισμένος επειδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συμμετείχαν στον πόλεμο κατά του Ιράν, ενώ είχε και αντιπαράθεση με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τον προηγούμενο μήνα δήλωσε ότι οι Ιρανοί «ταπεινώνουν» τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις.



Κλείσιμο Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση για την Πολωνία φαίνεται να αιφνιδίασε ακόμη και το Κογκρέσο. «Απ’ όσο γνωρίζω, δεν ενημερωθήκαμε σχετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι η κίνηση θα επανέφερε τα επίπεδα των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη περίπου στα επίπεδα πριν από το 2022, δηλαδή πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία είχε οδηγήσει τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν σε ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας.



Οι τελευταίες αποφάσεις για αποχώρηση στρατευμάτων έρχονται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον αυξάνει τις πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες για αύξηση των αμυντικών δαπανών, κατηγορώντας τες ότι η εξάρτηση από τις αμερικανικές δυνάμεις τις οδήγησε στην παραμέληση των δικών τους στρατών.



Το Reuters είχε αποκαλύψει τον προηγούμενο μήνα εσωτερικό email του Πενταγώνου, στο οποίο παρουσιάζονταν επιλογές «τιμωρίας» συμμάχων του ΝΑΤΟ που, κατά την Ουάσινγκτον, δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.



Μεταξύ αυτών των επιλογών περιλαμβάνονταν ακόμη και η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανία στο ΝΑΤΟ και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φόκλαντ.



Ανησυχώντας για τις επανειλημμένες επικρίσεις του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ, βουλευτές και από τα δύο κόμματα υποστήριξαν πέρυσι διάταξη στον νόμο περί αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ (NDAA), η οποία απαγορεύει τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη κάτω από τις 76.000.



Ο Τραμπ υπέγραψε τη σχετική διάταξη τον Δεκέμβριο, ωστόσο η κυβέρνηση διατηρεί ορισμένα περιθώρια ευελιξίας.



Η πρόβλεψη του NDAA επιτρέπει στον πρόεδρο να μειώσει τις δυνάμεις κάτω από το όριο των 76.000 στρατιωτών, εφόσον πιστοποιήσει ότι έχει διαβουλευθεί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και παρουσιάσει ανεξάρτητες αξιολογήσεις για το πώς μια τέτοια απόφαση θα επηρεάσει την ασφάλεια των ΗΠΑ, τη συνοχή της συμμαχίας και την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.



Στα τέλη του προηγούμενου έτους, στην Ευρώπη βρίσκονταν περίπου 85.000 Αμερικανοί στρατιώτες.