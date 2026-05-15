Εθνική Τράπεζα: Γιατί η Jefferies βλέπει νέα άνοδο 29%
Η συμφωνία τραπεζοασφαλειών (bancassurance) με την Allianz, η ισχυρή πορεία στα έσοδα από προμήθειες και η πολύ υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια οδηγούν τη Jefferies σε αύξηση της τιμής στόχου για την Εθνική Τράπεζα στα €18,10 από €17 προηγουμένως, με διατήρηση της σύστασης αγοράς από τους Alexander Demetriou και Joseph Dickerson. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 29% για τη μετοχή.
Ο αμερικανικός οίκος χαρακτηρίζει ισχυρά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026, σημειώνοντας ότι η Εθνική συνεχίζει να εμφανίζει από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών σε όρους κερδοφορίας και κεφαλαίων. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,3%, ενώ τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση στα €40,2 δισ.
