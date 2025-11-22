Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Super League 2: Συνεχίζει το σερί του ο Ηρακλής, 1-0 την Καβάλα - Τρίποντα για Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας - Δείτε γκολ
Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας του Βορείου ομίλου της SL2, καθώς Ηρακλής, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας πήρα το τρίποντο
Ο Ηρακλής συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον Α' όμιλο της Super League 2, αλλά Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας συνεχίζουν να ακολουθούν από απόσταση αναπνοής τον Γηραιό.
Οι κυανόλευκοι πανηγύρισαν την τρίτη τους διαδοχική νίκη επικρατώντας με 1-0 της Καβάλας στο Καυταντζόγλειο, με τον Μάναλη μόλις στο 4ο λεπτό να διαμορφώνει το τελικό σκορ του αγώνα.
Στη Χαλάστρα στα πρώτα 21 λεπτά είχαμε τρία γκολ (0-2 η Νίκη Βόλου με Λουκίνα στο 9' και Σιούτα στο 19' για να μειώσει στο 21' ο Ντουμάνης), με τους φιλοξενούμενους να κλειδώνουν το τρίποντο στο 49' και πάλι με τον Λουκίνα.
Στην Καρδίτσα η τοπική Αναγέννηση άνοιξε το σκορ μόλις στο 2' με τον Γκόλια απέναντι στον ΠΑΟΚ Β', με τον Καμπετσή να διαμορφώνει το 2-0 στο 56' για να μειώσει απλά στο 62' ο Απετένοκ.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2:
ΠΟΤ Ηρακλής - Καβάλα 1-0
Καμπανιακός - Νίκη Βόλου 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β΄ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11
ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 27
2. Νίκη Βόλου 26
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20
5. ΠΑΟΚ Β΄ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καβάλα 9 -11αγ.
8. Καμπανιακός 8
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
