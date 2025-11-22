Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση

Κλείσιμο

Από την αυτοψία προέκυψε ότι η αποσύνθεση έγινε στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Παρότι τα ευρήματα δείχνουν ότι τα οστά δεν έχουν μεταφερθεί μετά την αποσύνθεση, δεν αποκλείεται η γυναίκα να μετακινήθηκε στο σημείο λίγο μετά τον θάνατό της και πριν ξεκινήσει η διαδικασία αποσύνθεσης. Κατά την πρώτη εξέταση των οστών δεν εντοπίστηκαν σημάδια κακώσεων από αμβλύ όργανο ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε τραυματισμό από πυροβόλο όπλο. Καταγράφηκε όμως ένα κάταγμα στο δεξί χέρι, λίγο πάνω από τον καρπό, η προέλευση του οποίου παραμένει αδιευκρίνιστη. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν πρόκειται για προθανάτιο, περιθανάτιο ή μεταθανάτιο κάταγμα.