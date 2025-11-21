Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Euroleague: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί απόψε για την επιστροφή στις νίκες
Euroleague: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί απόψε για την επιστροφή στις νίκες
Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν απόψε (21:15, Novasports Prime) το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους
Μετά την ήττα του από την Αρμάνι στο Μιλάνο, ο Ολυμπιακόςεπιστρέφει στο ΣΕΦ και υποδέχεται την Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).
Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους που είναι στο 5-6. Το ματς πάει για sold out.
Ο Τάισον Γουόρντ θα δοκιμάσει να μπει και να προλάβει το ματς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει. Παραμένει αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Εκτός θα είναι ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Στα θετικά, ο Φρανκ Νιλικίνα που θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης στα γκαρντ στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι: «Αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά».
Από την πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το trash talk που θα κάνει στους παίκτες της Παρί.
Για τον Ολυμπιακό εκτός οι Έβανς, Φαλ και ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος ο Γουόρντ. Από την άλλη πλευρά δεν θα παίξει ο Στίβενς, ενώ αμφίβολος είναι ο Ρόουντεν.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
Ολυμπιακός – Παρί 21:15
Μπασκόνια – Μπάγερν 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21:30
Βίρτους – Μακάμπι 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 22:00
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους που είναι στο 5-6. Το ματς πάει για sold out.
Ο Τάισον Γουόρντ θα δοκιμάσει να μπει και να προλάβει το ματς, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα τα καταφέρει. Παραμένει αμφίβολος με ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Εκτός θα είναι ο Σακιέλ ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό. Στα θετικά, ο Φρανκ Νιλικίνα που θα είναι έτοιμος για την αναμέτρηση.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης στα γκαρντ στον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι: «Αν αυτοί που κάνουν εκπομπές θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα από μένα, να μας πουν αν έχουν διδάξει πουθενά».
Από την πλευρά του ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για το trash talk που θα κάνει στους παίκτες της Παρί.
Για τον Ολυμπιακό εκτός οι Έβανς, Φαλ και ΜακΚίσικ, ενώ αμφίβολος ο Γουόρντ. Από την άλλη πλευρά δεν θα παίξει ο Στίβενς, ενώ αμφίβολος είναι ο Ρόουντεν.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
Ολυμπιακός – Παρί 21:15
Μπασκόνια – Μπάγερν 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21:30
Βίρτους – Μακάμπι 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 22:00
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα