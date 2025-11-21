Euroleague: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί απόψε για την επιστροφή στις νίκες

Οι Πειραιώτες που είναι στο 7-4 θέλουν να πάρουν απόψε (21:15, Novasports Prime) το ροζ φύλλο αγώνα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους επικίνδυνους Παριζιάνους