Το Protothema Sports με καλεσμένους Γιώτη Τσαλουχίδη, Γρηγόρη Γκουντάρα και Ηλία Παπαθεοδώρου
SPORTS
Protothema Sports Εκπομπή Μουντιάλ Γρηγόρης Γκουντάρας Ηλίας Παπαθεοδώρου

Το Protothema Sports με καλεσμένους Γιώτη Τσαλουχίδη, Γρηγόρη Γκουντάρα και Ηλία Παπαθεοδώρου

Η αθλητική εκπομπή του protothema.gr σας βάζει στο ρυθμό των δύο ημιτελικών και σας ταξιδεύει σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994

Το Protothema Sports με καλεσμένους Γιώτη Τσαλουχίδη, Γρηγόρη Γκουντάρα και Ηλία Παπαθεοδώρου
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Το Μουντιάλ 2026 εισέρχεται στην τελική του ευθεία με τους δύο ημιτελικούς (Ισπανία-Γαλλία, Αγγλία - Αργεντινή) να έχουν καθηλώσει το ποδοσφαιρικό, και όχι μόνο, κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αθλητική εκπομπή του protothema.gr σας βάζει στο ρυθμό των δύο ημιτελικών και σας ταξιδεύει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994.

Μαζί μας ήταν ο Γιώτης Τσαλουχίδης, που είχε αναλάβει το μαρκάρισμα του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Ελλάδα - Αργεντινή το 1994. Ο Μουντιαλικός άσος αναλύει φυσικά και τους δύο ημιτελικούς. Καλεσμένοι είναι επίσης ο παρουσιαστής Γρηγόρης Γκουντάρας και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου Ηλίας Παπαθεοδώρου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή εδώ:

Protothema Sports


Την εκπομπή παρουσίασαν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

Κάθε ημέρα μετά τις 14:00 στο protothema.gr
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