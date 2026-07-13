Επιστροφή στο 1986: Αργεντινή και Αγγλία θα παίξουν αντίπαλες στο Μουντιάλ ξανά με τις ίδιες εμφανίσεις
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Επιστροφή στο 1986: Αργεντινή και Αγγλία θα παίξουν αντίπαλες στο Μουντιάλ ξανά με τις ίδιες εμφανίσεις

Η ομοσπονδία της Αργεντινής κατέθεσε αίτημα στη FIFA ώστε να φορέσει την μπλε φανέλα, ενώ τα «Τρία Λιοντάρια» πρόκειται να αγωνιστούν με την κλασική λευκή

Επιστροφή στο 1986: Αργεντινή και Αγγλία θα παίξουν αντίπαλες στο Μουντιάλ ξανά με τις ίδιες εμφανίσεις
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Μπορεί να είναι ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή(15/7, 22:00) έχει ήδη αρχίσει να μας... ψήνει.

Κάτι το απίθανο τουρνουά που κάνει ο Λιονέλ Μέσι, η πορεία των Άγγλων που θέλουν επιτέλους το τρόπαιο μετά από 60 χρόνια, αλλά και το γεγονός πως ψάχνουν «εκδίκηση» για τον χαμένο προημιτελικό του 1986, μας προϊδεάζουν για μια αναμέτρηση «φωτιά».

Η θερμοκρασία ωστόσο ανεβαίνει ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες, καθώς σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δυο ομάδες πρόκειται να αγωνιστούν με τις ίδιες -σχεδόν- εμφανίσεις που έπαιξαν και τότε, πριν 40 χρόνια στο Μεξικό, στο περίφημο 2-0 της Αλμπισελέστε με το «χέρι του Θεού» και το... γκολ της χιλιετίας από τον Μαραντόνα.


Όπως αναφέρεται, η ομοσπονδία της Αργεντινής κατέθεσε αίτημα στη FIFA ώστε να φορέσει την μπλε φανέλα, ενώ τα «Τρία Λιοντάρια» πρόκειται να αγωνιστούν με την κλασική λευκή, σε ένα πολυαναμενόμενο rematch του 1986!


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Πηγή: gazzetta.gr
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