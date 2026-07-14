Πολιτικός αντίπαλος για τη ΝΔ ο Σαμαράς εφόσον κάνει κόμμα, η «γαλάζια» στρατηγική κόντρα στη χαλαρή ψήφο

«Δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών, το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος», τονίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου