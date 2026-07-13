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Ζοσέ Μουρίνιο: Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser από το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πορτογάλου
Ζοσέ Μουρίνιο: Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser από το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πορτογάλου
Την ημέρα που η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινά την προετοιμασία για τη νέα σεζόν, με τον Μουρίνιο να ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στους μερένγκες, πήραμε και την πρώτη γεύση από το αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για τον πολύπειρο τεχνικό
Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το «Mourinho», μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ (τριών επεισοδίων) που εξερευνά την καριέρα του θρυλικού προπονητή ποδοσφαίρου Ζοσέ Μουρίνιο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ημερομηνία της παγκόσμιας πρεμιέρας του.
Το teaser, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνει τον Πορτογάλο τεχνικό να αναλογίζεται την καριέρα του, ξεναγώντας παράλληλα τους τηλεθεατές στην αίθουσα με τα τρόπαιά του και φυσικά ξεχωρίζει μία ατάκα που είναι 100% Μουρίνιο.
«Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ για έναν τύπο που δεν κερδίζει τίποτα», ακούγεται να λέει ο Πορτογάλος, ενώ ανάμεσα στα ενθύμια που παρουσιάζονται είναι ένα αντίγραφο του τροπαίου της Premier League, παπούτσια υπογεγραμμένα από τον Ντιέγκο Μαραντόνα και η πρώτη επαγγελματική φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
«Άρχισα να κερδίζω το 2003 και ο τελευταίος μου τίτλος ήταν το 2022», λέει ο Μουρίνιο στο teaser. «Επομένως, ήταν 20 χρόνια επιτυχιών. Γι' αυτό θέλετε να πείτε την ιστορία μου. Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ για έναν τύπο που δεν κερδίζει τίποτα».
Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει επίσης στο περίφημο παρατσούκλι του Μουρίνιο, «The Special One», το οποίο επινοήθηκε για πρώτη φορά κατά την άφιξή του στην Τσέλσι το 2004.
«Δεν είναι ότι ήρθα εδώ και νομίζω ότι είμαι ξεχωριστός», λέει. «Το 'The Special One' είναι μια ξεχωριστή μαλ...α που βρήκαν για μένα κάποιοι τύποι στην Αγγλία».
Όταν ο δημοσιογράφος τού επισημαίνει μια τοιχογραφία του Μουρίνιο πίσω του, ο προπονητής γυρίζει έκπληκτος, προσθέτοντας μια πιο ανάλαφρη στιγμή στο teaser.
Το «Mourinho», το οποίο γυρίστηκε σε διάστημα δύο ετών, καταγράφει την άνοδο του προπονητή από την επιτυχία στο Champions League με την Πόρτο, στους τίτλους της Premier League με την Τσέλσι, σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό θρίαμβο με την Ίντερ και στον τίτλο της La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το teaser, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνει τον Πορτογάλο τεχνικό να αναλογίζεται την καριέρα του, ξεναγώντας παράλληλα τους τηλεθεατές στην αίθουσα με τα τρόπαιά του και φυσικά ξεχωρίζει μία ατάκα που είναι 100% Μουρίνιο.
«Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ για έναν τύπο που δεν κερδίζει τίποτα», ακούγεται να λέει ο Πορτογάλος, ενώ ανάμεσα στα ενθύμια που παρουσιάζονται είναι ένα αντίγραφο του τροπαίου της Premier League, παπούτσια υπογεγραμμένα από τον Ντιέγκο Μαραντόνα και η πρώτη επαγγελματική φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο.
“You don’t do a documentary with a guy that wins nothing.”— Netflix (@netflix) July 13, 2026
MOURINHO, a new three-part documentary series, premieres August 11. pic.twitter.com/1ix0bEtu9T
«Άρχισα να κερδίζω το 2003 και ο τελευταίος μου τίτλος ήταν το 2022», λέει ο Μουρίνιο στο teaser. «Επομένως, ήταν 20 χρόνια επιτυχιών. Γι' αυτό θέλετε να πείτε την ιστορία μου. Δεν κάνεις ντοκιμαντέρ για έναν τύπο που δεν κερδίζει τίποτα».
Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει επίσης στο περίφημο παρατσούκλι του Μουρίνιο, «The Special One», το οποίο επινοήθηκε για πρώτη φορά κατά την άφιξή του στην Τσέλσι το 2004.
«Δεν είναι ότι ήρθα εδώ και νομίζω ότι είμαι ξεχωριστός», λέει. «Το 'The Special One' είναι μια ξεχωριστή μαλ...α που βρήκαν για μένα κάποιοι τύποι στην Αγγλία».
Όταν ο δημοσιογράφος τού επισημαίνει μια τοιχογραφία του Μουρίνιο πίσω του, ο προπονητής γυρίζει έκπληκτος, προσθέτοντας μια πιο ανάλαφρη στιγμή στο teaser.
Το «Mourinho», το οποίο γυρίστηκε σε διάστημα δύο ετών, καταγράφει την άνοδο του προπονητή από την επιτυχία στο Champions League με την Πόρτο, στους τίτλους της Premier League με την Τσέλσι, σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό θρίαμβο με την Ίντερ και στον τίτλο της La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η σειρά καλύπτει επίσης τα περάσματά του από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, πριν από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με εξέχουσες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, όπως οι Ντιντιέ Ντρογκμπά, Φρανκ Λάμπαρντ, Τζον Τέρι, Πετρ Τσεχ, Ίκερ Κασίγιας, Χαβιέρ Ζανέτι, Λουίς Φίγκο, Σαμουέλ Ετό, Άλεξ Φέργκιουσον και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.
Το έργο έρχεται να προστεθεί στον αυξανόμενο κατάλογο αθλητικών ντοκιμαντέρ του Netflix, μετά από αντίστοιχους τίτλους που αφορούσαν προσωπικότητες όπως ο Βίνι Τζόουνς και ο Τζέιμι Βάρντι, ενώ θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου.
Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με εξέχουσες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, όπως οι Ντιντιέ Ντρογκμπά, Φρανκ Λάμπαρντ, Τζον Τέρι, Πετρ Τσεχ, Ίκερ Κασίγιας, Χαβιέρ Ζανέτι, Λουίς Φίγκο, Σαμουέλ Ετό, Άλεξ Φέργκιουσον και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.
Το έργο έρχεται να προστεθεί στον αυξανόμενο κατάλογο αθλητικών ντοκιμαντέρ του Netflix, μετά από αντίστοιχους τίτλους που αφορούσαν προσωπικότητες όπως ο Βίνι Τζόουνς και ο Τζέιμι Βάρντι, ενώ θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 11 Αυγούστου.
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