Ζοσέ Μουρίνιο: Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser από το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πορτογάλου

Την ημέρα που η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινά την προετοιμασία για τη νέα σεζόν, με τον Μουρίνιο να ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στους μερένγκες, πήραμε και την πρώτη γεύση από το αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για τον πολύπειρο τεχνικό