Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς Πολυνίκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 με 3 Χρυσά και 1 Ασημένιο Μετάλλιο

Με τέσσερα πληρώματα στο βάθρο, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς αναδείχθηκε Πολυνίκης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επιστρέφοντας στην Ελλάδα με τρία χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του κυριαρχία στις κατηγορίες των διθέσιων σκαφών.Οι μεγάλες επιτυχίες των αθλητών του Ομίλου ήταν:• Χρυσό Μετάλλιο “Κατηγορία 420 MEN”Σωκράτης Χαμαριάς & Ιάσων Ξύπας• Ασημένιο Μετάλλιο “Κατηγορία 420 WOMEN” Αθηνά Σουλιώτη & Δανάη Αγγελοπούλου• Χρυσό Μετάλλιο “Κατηγορία 420 WOMEN U17” Φαίδρα Τσουλφά & Λυδία Ναχαμούλη• Χρυσό Μετάλλιο “Κατηγορία 420 MEN U17”Άγις Αγγελόπουλος & Γιώργος ΜάνδηλαςΟι επιτυχίες αυτές αποτελούν τη φυσική συνέχεια της σπουδαίας παράδοσης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς στην ανάπτυξη αθλητών υψηλού επιπέδου στις κατηγορίες των διθέσιων σκαφών. Ο Όμιλος εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική ιστιοπλοΐα και φυτώριο των αυριανών πρωταθλητών και Ολυμπιονικών.Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον προπονητή της ομάδας, Ανδρέα Κοσματόπουλο (OLY), μία εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής ιστιοπλοΐας με πέντε συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Με την τεχνογνωσία, την εμπειρία και κυρίως τη βαθιά ανθρώπινη προσέγγισή του, δημιούργησε μια ομάδα που λειτουργεί ως οικογένεια, καλλιεργώντας όχι μόνο πρωταθλητές αλλά και χαρακτήρες.Οι νεότεροι αθλητές του Ομίλου απέδειξαν ότι συγκαταλέγονται πλέον στους κορυφαίους του κόσμου στις ηλικιακές τους κατηγορίες, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον της ελληνικής ιστιοπλοΐας.Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές του, τον προπονητή Ανδρέα Κοσματόπουλο και τις οικογένειές τους, που στάθηκαν ακούραστοι συμπαραστάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Δήλωση Προέδρου Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, Γιάννη Παπαδημητρίου:

Παράλληλα, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια σε ολόκληρη την ελληνική αποστολή για τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τις συνολικά 30 διεθνείς διακρίσεις που χάρισαν στη χώρα μας.«Η κατάκτηση τριών Χρυσών και ενός Ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 αποτελεί μία σπουδαία δικαίωση της διαχρονικής φιλοσοφίας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς. Για δεκαετίες επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στη σωστή προπονητική καθοδήγηση και στην ανάπτυξη νέων αθλητών με αξίες, ήθος και υψηλές αγωνιστικές φιλοδοξίες.Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας απέδειξαν ότι με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα μπορούν να σταθούν στην κορυφή του κόσμου. Αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήριά μας, όπως και ο προπονητής μας Ανδρέας Κοσματόπουλος, ο οποίος με τη μοναδική εμπειρία, την αγάπη και την αφοσίωσή του έχει δημιουργήσει μία πραγματική οικογένεια πρωταθλητών.Ευχαριστούμε επίσης τους γονείς, τους ανθρώπους του Ομίλου και όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά αυτή την προσπάθεια. Οι επιτυχίες αυτές δεν ανήκουν μόνο στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς· ανήκουν στην ελληνική ιστιοπλοΐα και στην Ελλάδα.Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια ευθύνη, ώστε ο Όμιλός μας να παραμένει το φυτώριο των αυριανών Ολυμπιονικών και να κρατά σταθερά την ελληνική σημαία στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας.»Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί την παράδοση, την αριστεία και την εξέλιξη της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Με οδηγό το όραμα, τη σκληρή δουλειά και τη διαρκή επένδυση στη νέα γενιά, συνεχίζει να διαμορφώνει τους πρωταγωνιστές του αύριο και να κρατά την ελληνική σημαία στις υψηλότερες θέσεις των διεθνών διοργανώσεων.