Κώστας Αντετοκούνμπο: Γενέθλια με τούρτα και... φατούρο στο ΣΕΦ - Βίντεο
Ο Έλληνας σέντερ έκλεισε τα 28 του χρόνια
Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (20/11) ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Ο διεθνής Έλληνας σέντερ έκλεισε τα 28 του και φυσικά δεν τον ξέχασαν οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Πριν από την προπόνηση της Πέμπτης έκανε την... εμφάνισή της στο παρκέ του ΣΕΦ μια τούρτα και οι συμπαίκτες του άρχιζαν να τραγουδούν το παραδοσιακό «Happy Birthday».
O Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε το σταυρό του για να σβήσει τα κεράκια και δεν απέφυγε το... φατούρο αλλά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
