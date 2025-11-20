«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίστα για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ. στην Αττική Οδό
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του αθλητή, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί
Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά έδωσε μία διαφορετική οπτική για το περιστατικό με τη Lotus στην Αττική Οδό που αφορά την κλήση και το πρόστιμο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.
Ο Θανάσης Παπαθανασίου ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο – κάτι που, όπως είπε, συμβαίνει συχνά, ενώ ο ίδιος ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.
«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.
Το συμβάν καταγράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αττική Οδό, όταν κάμερα εντόπισε τη Lotus που ανήκει στον Τσιτσιπά να κινείται με 210 χλμ./ώρα.
