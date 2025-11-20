Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων με εκείνες του 2026 ανεβαίνει στα 5,94 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,76 δισ. ευρώ είναι το πακέτο της ΔΕΘ
Στα 5,94 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό πακέτο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που ενσωματώνει ο προϋπολογισμός του 2026, αυξημένο κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025 και με τα 1,76 δισ. ευρώ εξ’ αυτών να αποτελούν το νέο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων το οποίο αγγίζει μισθούς, συντάξεις, φόρους, τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ στα νησιά, μισθολόγια ειδικών κατηγοριών, ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και στοχευμένα κίνητρα στην αγορά ακινήτων.
Σύμφωνα με όσα παρουσίασαν κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, το πακέτο χωρίζεται σε τρεις «ταχύτητες»: τα νέα μέτρα της ΔΕΘ για το 2026, οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025 και παραμένουν ενεργές, και εκείνες που έχουν ήδη ενσωματωθεί από φέτος και συνεχίζουν να παράγουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τη νέα χρονιά.
Αναλυτικά, για το 2026, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:
• Τη μεγάλη αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά, νέους και μεσαία τάξη, με δημοσιονομικό αντίκτυπο 1.218 εκατ. ευρώ.
• Τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με 38 εκατ. ευρώ για το 2026.
• Την αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης, που αποδίδει 40 εκατ. ευρώ.
• Τον μη συμψηφισμό του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, μέτρο ύψους 75 εκατ. ευρώ.
• Τη μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Β. Αιγαίου, Σαμοθράκη και μικρά νησιά Δωδεκανήσου, με κόστος 25 εκατ. ευρώ.
• Τη μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών στους μικρούς οικισμούς, με 10 εκατ. ευρώ.
• Τα νέα μισθολογικά των Ενόπλων Δυνάμεων, με δημοσιονομικό αποτέλεσμα 162 εκατ. ευρώ.
• Την εξοικονόμηση από τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποδίδει 77 εκατ. ευρώ.
• Την αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών, με κόστος 25 εκατ. ευρώ.
• Την αναμόρφωση μισθολογίων στα Σώματα Ασφαλείας, με 127 εκατ. ευρώ.
• Τη μισθολογική αναμόρφωση του ΥΠΕΞ, ύψους 30 εκατ. ευρώ.
• Το επίδομα ιδιαιτέρων καθηκόντων στα σωφρονιστικά καταστήματα, 6 εκατ. ευρώ.
• Την αναγνώριση integrated master για Πολυτεχνεία και πενταετείς σχολές, με 7 εκατ. ευρώ.
• Το αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, 6 εκατ. ευρώ.
• Το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, 50 εκατ. ευρώ.
• Την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, με 22 εκατ. ευρώ.
Πέρα από τα νέα μέτρα, συνεχίζουν να «γράφουν» στον προϋπολογισμό του 2026 και οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν εντός του 2025: η επιστροφή ενός ενοικίου (230 εκατ. ευρώ), η ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο (360 εκατ. ευρώ), η αύξηση του εθνικού ΠΔΕ (500 εκατ. ευρώ) και η αύξηση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης (100 εκατ. ευρώ), μαζί με ειδικά μέτρα για υγεία, φαρμακευτική κάλυψη χαμηλοσυνταξιούχων, ενισχύσεις σε ένστολους και ρυθμίσεις για αναβαθμίσεις κτηρίων.
Στο τρίτο σκέλος, ο προϋπολογισμός καταγράφει όλες τις παρεμβάσεις που ενσωματώθηκαν ήδη από το 2025, όπως η οριζόντια αύξηση μισθολογίου στο Δημόσιο, η αύξηση των συντάξεων, η μείωση εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα, τα κίνητρα καινοτομίας, οι φοροελαφρύνσεις για νέους γονείς, τα κίνητρα για γιατρούς σε άγονες περιοχές, η επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτήρια, η αύξηση φοιτητικού επιδόματος και η ενίσχυση των στρατιωτικών σχολών.
Έτσι διαμορφώνεται το συνολικό πακέτο των 5,94 δισ. ευρώ για το 2026, καθώς προστίθενται τα 1,76 δισ. ευρώ των νέων μέτρων της ΔΕΘ στα 1,51 δισ. ευρώ των παρεμβάσεων που θεσμοθετήθηκαν μέσα στο 2025 και παραμένουν ενεργές, καθώς και στα 2,67 δισ. ευρώ των μέτρων που έχουν ήδη ενσωματωθεί από τον περασμένο προϋπολογισμό και συνεχίζουν να παράγουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα τη νέα χρονιά. Ο υφυπουργός Θ. Πετραλιάς, στη διάρκεια της παρουσίασης, τόνισε ότι η άσκηση για το 2026 κλείνει με πλήρη κάλυψη του δημοσιονομικού χώρου, αφήνοντας περιθώριο για το 2027 μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, η αποκλιμάκωση του χρέους και η απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
