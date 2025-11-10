Θρίαμβος της Μπόκα Τζούνιορς στο superclasico, 2-0 την Ρίβερ Πλέιτ υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της Μπόκα Τζούνιορς στο superclasico, 2-0 την Ρίβερ Πλέιτ υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα - Δείτε βίντεο
Η Μπόκα εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο Κόπα Λιμπερταδόρες - Συγκίνηση στο Μπομπονέρα για τον Μιγκέλ Ρούσο
Η Μπόκα Τζούνιορς ήταν παθιασμένη και πήρε το μεγάλο ντέρμπι της Αργεντινής, επικρατώντας της Ρίβερ Πλέιτ με 2-0 στο «Μπομπονέρα». Ετσι, εξασφάλισε την παρουσία της στο επόμενο Κόπα Λιμπερταδόρες. Αντίθετα, οι Μιγιονάριος μπήκαν σε μπελάδες για την κορυφαία διοργάνωση.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de4hwh46pm1l)
Τα πρώτα 45 λεπτά στο superclasico κύλησαν χωρίς έντονα γεγονότα, πολλά νεύρα, σκληρά μαρκαρίσματα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Θεμπάγιος εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια μετά την επέμβαση του Αρμάνι και πλάσαρε από κοντά για το 1-0. Στην επανάληψη, η Ρίβερ ήθελε να αλλάξει, αλλά δεν... πρόλαβε, μιας και στο 46ο λεπτό ο Θεμπάγιος έκανε κούρσα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έκανε την ασίστ και ο Μερεντιέλ με προβολή πέτυχε το 2-0.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de4i4io90cq9)
Όλα αυτά υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα, μιας και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Αργεντινής.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de4gcsevjhrl)
Οι οπαδοί της Μπόκα τίμησαν τον Μιγκέλ Ρούσο με ένα γιγάντιο πανό. Ο πρώην προπονητής της Μπόκα έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2025 σε ηλικία 69 ετών μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-de4i65un5xq9)
Τα πρώτα 45 λεπτά στο superclasico κύλησαν χωρίς έντονα γεγονότα, πολλά νεύρα, σκληρά μαρκαρίσματα. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Θεμπάγιος εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια μετά την επέμβαση του Αρμάνι και πλάσαρε από κοντά για το 1-0. Στην επανάληψη, η Ρίβερ ήθελε να αλλάξει, αλλά δεν... πρόλαβε, μιας και στο 46ο λεπτό ο Θεμπάγιος έκανε κούρσα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έκανε την ασίστ και ο Μερεντιέλ με προβολή πέτυχε το 2-0.
Όλα αυτά υπό το βλέμμα της Ντούα Λίπα, μιας και η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο «Μπομπονέρα» με τη φανέλα της Αργεντινής.
Οι οπαδοί της Μπόκα τίμησαν τον Μιγκέλ Ρούσο με ένα γιγάντιο πανό. Ο πρώην προπονητής της Μπόκα έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2025 σε ηλικία 69 ετών μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο.
Η Μπόκα μια αγωνιστική πριν από την κανονική διάρκεια, συνεχίζει στην πρώτη θέση του Group A στο +2 από την Ουνιόν, ενώ η Ρίβερ Πλέιτ είναι στην έκτη θέση στο Group B.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα