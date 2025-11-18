Δανία-Ελλάδα 83-97: Δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο δρόμο για το Eurobasket γυναικών
SPORTS
Εθνική μπάσκετ γυναικών Eurobasket 2027 Μαριέλα Φασούλα

Δανία-Ελλάδα 83-97: Δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο δρόμο για το Eurobasket γυναικών

Πρώτη σκόρερ η Φασούλα (23π), την ακολούθησε με 20 πόντους η Χριστινάκη

Δανία-Ελλάδα 83-97: Δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο δρόμο για το Eurobasket γυναικών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Εθνική Γυναικών έκανε το 2/2 εκτός έδρας. Στον τρίτο της αγώνα για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 νίκησε την Δανία με 97-83 . Το επόμενο παράθυρο για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα “ανοίξει” τον Μάρτιο.

Οι οικοδέσποινες προηγήθηκαν με 5-0 (1’10’’) και 10-7 (4’10’’) με την Φόρμαν να ευστοχεί από τα 6μ75 και να παραμένει ο «πονοκέφαλος» της ελληνικής ομάδας όλη την πρώτη περίοδο, φτάνοντας να σημειώσει 17 πόντους σε δέκα λεπτά! Η Ελλάδα όμως ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο ίδιο διάστημα συνολικά.



Έφτασε στο 10-13 (5’35’’) με τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού και επέστρεψε μετατρέποντας το 16-15 (6’40’’) σε 18-23 με τη Λούκα (9’). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Τσινέκε έγραψαν το 21-27 (9’50’’) και η Λούκα διατήρησε την διαφορά στο +6 (29-35, 12’45’’) με τη Δανία να μετρά οχτώ λάθη.




Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκει απαντήσεις κάθε φορά που η Ελλάδα έμοιαζε να χτίζει μια διαφορά (37-39, 14’30’’). H Παρκς ήταν εκεί για το 37-43, 15’15’’) την ώρα που για την Δανία η Μόρτενσεν ήταν αυτή που πήρε προσπάθειες και η Ρίμνταλ αυτή που της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (46-45, 17’15’’). Το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από την Χριστινάκη για το 46-48, 17’50’’), την ώρα που οι αντίπαλές της μετρούσαν 6/8 από τα 6μ75 με το πρώτο μισό να κλείνει με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (50-51).

Κλείσιμο
Η Ρίμνταλ με ένα ακόμη τρίποντο οδήγησε το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (53-53) με την έναρξη της τρίτης περιόδου και το έπραξε για μία ακόμη φορά μετατρέποντας το 60-64 (26′) σε 64-64 (26’40”). Παρκς και Φασούλα έδωσαν απαντήσεις (66-70, 27’50”), η Χριστινάκη ακολούθησε για το 74-78 (32′). Το δίδυμο Παρκς – Φασούλα επέστρεψε για το 74-82 (32’40”). To τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (76-85, 35′). Η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται και με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική του ευθεία έφτασε για πρώτη φορά στο +11 (82-93, 38′) και από εκεί στη νίκη με το τελικό 83-97.

Διαιτητές: Ιβάνοβιτς (Σερβία), Σταλαουτσινσκάιτε (Λιθουανία), Ουίλιαμς (Μ. Βρετανία)

Δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

Ελλάδα (Πρέκας): Μποσγανά, Παυλοπούλου 3, Τσινέκε 16, Λούκα 4, Σπανού 17, Χατζηλεοντή 2, Χριστινάκη 20 (2), Παρκς 12, Φασούλα 23. 

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα Στ’ Ομίλου

12/11

Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78

Ελλάδα-Κροατία 73-76

15/11

Κροατία-Δανία 77-89

Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101

18/11

Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55

Δανία-Ελλάδα 83-97

11/3

Κροατία – Ελλάδα

Δανία-Βόρεια Μακεδονία

14/3

Δανία-Κροατία

Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία

17/3

Ελλάδα-Δανία

Βόρεια Μακεδονία-Κροατία

Η κατάταξη

1.Κροατία 2-1 5

2.Ελλάδα 2-1 3

3.Δανία 1-2 4

4.Βόρεια Μακεδονία 1-2 4


Ειδήσεις σήμερα:

Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος

Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης