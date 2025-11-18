Δανία-Ελλάδα 83-97: Δεύτερη εκτός έδρας νίκη στο δρόμο για το Eurobasket γυναικών

Η Εθνική Γυναικών
έκανε το 2/2 εκτός έδρας. Στον τρίτο της αγώνα για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027
νίκησε την Δανία με 97-83 . Το επόμενο παράθυρο για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα “ανοίξει” τον Μάρτιο.
Οι οικοδέσποινες προηγήθηκαν με 5-0 (1’10’’) και 10-7 (4’10’’) με την Φόρμαν να ευστοχεί από τα 6μ75 και να παραμένει ο «πονοκέφαλος» της ελληνικής ομάδας όλη την πρώτη περίοδο, φτάνοντας να σημειώσει 17 πόντους σε δέκα λεπτά! Η Ελλάδα όμως ήταν αυτή που ήταν καλύτερη στο ίδιο διάστημα συνολικά.
Έφτασε στο 10-13 (5’35’’) με τις Φασούλα, Χριστινάκη, Σπανού και επέστρεψε μετατρέποντας το 16-15 (6’40’’) σε 18-23 με τη Λούκα (9’). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Τσινέκε έγραψαν το 21-27 (9’50’’) και η Λούκα διατήρησε την διαφορά στο +6 (29-35, 12’45’’) με τη Δανία να μετρά οχτώ λάθη.
Το παιχνίδι παρέμεινε «κλειστό» με τη γηπεδούχο ομάδα να βρίσκει απαντήσεις κάθε φορά που η Ελλάδα έμοιαζε να χτίζει μια διαφορά (37-39, 14’30’’). H Παρκς ήταν εκεί για το 37-43, 15’15’’) την ώρα που για την Δανία η Μόρτενσεν ήταν αυτή που πήρε προσπάθειες και η Ρίμνταλ αυτή που της έδωσε και πάλι το προβάδισμα (46-45, 17’15’’). Το πρώτο τρίποντο της Ελλάδας ήρθε από την Χριστινάκη για το 46-48, 17’50’’), την ώρα που οι αντίπαλές της μετρούσαν 6/8 από τα 6μ75 με το πρώτο μισό να κλείνει με την ελάχιστη δυνατή διαφορά (50-51).
Η Ρίμνταλ με ένα ακόμη τρίποντο οδήγησε το παιχνίδι σε μία ακόμη ισοπαλία (53-53) με την έναρξη της τρίτης περιόδου και το έπραξε για μία ακόμη φορά μετατρέποντας το 60-64 (26′) σε 64-64 (26’40”). Παρκς και Φασούλα έδωσαν απαντήσεις (66-70, 27’50”), η Χριστινάκη ακολούθησε για το 74-78 (32′). Το δίδυμο Παρκς – Φασούλα επέστρεψε για το 74-82 (32’40”). To τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 (76-85, 35′). Η Ελλάδα συνέχισε να μάχεται και με το παιχνίδι να μπαίνει στην τελική του ευθεία έφτασε για πρώτη φορά στο +11 (82-93, 38′) και από εκεί στη νίκη με το τελικό 83-97.
Διαιτητές: Ιβάνοβιτς (Σερβία), Σταλαουτσινσκάιτε (Λιθουανία), Ουίλιαμς (Μ. Βρετανία)
Δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97
Ελλάδα (Πρέκας): Μποσγανά, Παυλοπούλου 3, Τσινέκε 16, Λούκα 4, Σπανού 17, Χατζηλεοντή 2, Χριστινάκη 20 (2), Παρκς 12, Φασούλα 23.