Η Βραζιλία νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη σε δυνατό τεστ στο Emirates
Τα γκολ των Εστεβάο και Κασεμίρο στο πρώτο ημίχρονο χάρισαν μια εμφατική νίκη στη Σελεσάο απέναντι στους Αφρικανούς, στο τέταρτο θετικό αποτέλεσμα του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της
Δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, από τους Εστεβάο και Κασεμίρο, χάρισαν στη Βραζιλία τη νίκη με 2-0 επί της Σενεγάλης σε πολύ δυνατό φιλικό τεστ που διεξήχθη στο «Emirates» της Άρσεναλ το Σάββατο (15/11).
Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών απέναντι στους Αφρικανούς αντιπάλους τους, ενώ αποτέλεσε και την τέταρτη νίκη του Κάρλο Αντσελότι σε επτά παιχνίδια στον πάγκο της Βραζιλίας.
Η «Σελεσάο» μπήκε με μεγάλη ένταση στο ματς, με τον Ματέους Κούνια να σημαδεύει δύο φορές το δοκάρι στα πρώτα λεπτά, καθώς ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός.
Το προβάδισμα ήρθε στο 28’, όταν η κάθετη πάσα του Κασεμίρο κόντραρε σε αμυντικό της Σενεγάλης και κατέληξε ιδανικά στον Εστεβάο, ο οποίος πετάχτηκε με τρομερή ταχύτητα και πλάσαρε με το αριστερό στη μακρινή γωνία.
Το 2-0 σημειώθηκε στο 35’ με υποδειγματική εκτέλεση στημένης φάσης. Ο Ροντρίγκο έβγαλε μια «ζυγισμένη» εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο δοκάρι προς τον αμαρκάριστο Κασεμίρο, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα και πλάσαρε από κοντά, αφήνοντας τον Εντουάρ Μεντί χωρίς αντίδραση.
ESTEVAO GOAL FOR BRAZIL— Conn (@ConnCFC) November 15, 2025
pic.twitter.com/xtNyRVBcfH
🚨🚨🎥 Casemiro SCORES for Brazil against Senegal! #MUFC 🇧🇷😍 pic.twitter.com/SNZeosz3RJ— mufcmpb (@mufcMPB) November 15, 2025
